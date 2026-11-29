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Formula 1 Qatar

F1 | Mercedes domina e Ferrari fa debuttare le "tomato rules": in Qatar sono già iniziate le prove del 2027

Antonelli è tornato sul gradino più alto del podio dopo tre gare di digiuno, confermando di non essere appagato dalla conquista del titolo. In casa Ferrari è arrivata la certezza aritmetica del secondo posto nella classifica Costruttori, ma restano accesi i riflettori sulla gestione dei due piloti. Scenari che anticipano i temi 2027.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 29 nov 2026, 19:50

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Le prove in vista del 2027 non si limitano ai dipartimenti tecnici. Al termine del weekend di Lusail la sensazione è che, archiviati i principali verdetti della stagione, siano già in corso molte manovre destinate a definire ruoli ed equilibri in vista del prossimo campionato. La Mercedes e la Ferrari, per motivi molto diversi, hanno offerto in Qatar un assaggio di quelli che saranno alcuni dei temi caldi del prossimo anno.

Kimi Antonelli ha messo a segno il decimo centro stagionale interrompendo un digiuno durato tre gare. Nel frattempo era arrivata la conquista del titolo mondiale, un traguardo che avrebbe potuto legittimare un calo di tensione dopo una stagione vissuta ad altissima intensità. È bastato però vedere George Russell festeggiare la pole position sabato pomeriggio per riaccendere in Antonelli la fame di successo. La risposta è arrivata ventiquattr’ore dopo.

A facilitare la cavalcata di Kimi verso la decima vittoria dell’anno è stato il problema in cui è incappato Russell: un detrito raccolto nel corso del secondo giro e rimasto bloccato davanti al fondo. Paradossalmente è stato forse un peccato anche per Antonelli, che avrebbe probabilmente preferito giocarsi la vittoria in un confronto ad armi pari con il compagno di squadra.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Come era già accaduto a Madrid, quando a favorire il successo di Antonelli era stata una virtual safety car che aveva penalizzato Lando Norris, anche a Lusail Kimi ha festeggiato in modo molto pacato. È un tratto del suo carattere. I punti conquistati saranno anche gli stessi, ma il primo a sapere quando una vittoria è stata sudata e quando le circostanze hanno contribuito a rendere più semplice il compito è proprio Antonelli. Il suo linguaggio del corpo, in questo senso, è molto eloquente.

Il messaggio più significativo della domenica di Kimi è arrivato nelle prime fasi di gara, quando il ritmo di Russell non sembrava ancora risentire in modo evidente del problema. Antonelli ha confermato di non aver perso nulla della determinazione che lo ha accompagnato nella rincorsa al titolo mondiale. Nessun appagamento, nessuna concessione, neanche al termine di una stagione che gli ha già regalato molto più di quanto potesse immaginare alla vigilia.

Buona la decima, dunque, ma soprattutto chiaro il messaggio. Russell avrà l’opportunità di prendersi una rivincita, a partire da Abu Dhabi, ma in prospettiva 2027 dovrà fare i conti con un compagno di squadra intenzionato a difendere con autorità lo scettro di campione del mondo. Il confronto interno alla Mercedes promette di essere uno dei grandi temi della prossima stagione.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

Prove in vista del 2027 anche in casa Ferrari. Sabato si era vista una delle peggiori versioni stagionali della monoposto, e il risultato delle qualifiche ha condannato Charles Leclerc e Lewis Hamilton a disputare una gara lontano dalla zona podio. Nessuna delle due Ferrari è riuscita a beneficiare della VSC per il pitstop, e a complicare ulteriormente il bilancio della domenica sono arrivati due episodi sfortunati. Nel caso di Lewis, la ripartenza al termine del regime di VSC lo ha colto di sorpresa: le luci in pista sono tornate verdi, ma sul display della sua monoposto, a causa di un problema al GPS, il segnale non è arrivato.

Alla vigilia c’era molta curiosità in merito a ciò che sarebbe accaduto qualora i due piloti si fossero ritrovati uno negli scarichi dell’altro, alla luce di quanto visto in Messico e a Las Vegas. Lo scenario si è concretizzato a quattro giri dal termine, e dal muretto box è arrivato l’ordine di mantenere le posizioni, con buona pace di Leclerc, penalizzato in precedenza da un pit stop nel quale aveva lasciato dieci secondi a causa di un problema di fissaggio della ruota posteriore destra. Charles non sprizzava gioia al termine della gara, ma a condizionare la sua domenica è stato un episodio sfortunato.

Finire sesto o settimo, davanti o dietro Hamilton, è davvero poco significativo, anche in ottica futura. Più interessante è stata la scelta del muretto box di intervenire preventivamente, evitando che si creassero i presupposti per un nuovo caso. Non sarà però un ordine di mantenere le posizioni a quattro giri dal termine di una gara senza grandi obiettivi a fornire tutte le risposte sulla gestione dei due piloti. Il vero banco di prova arriverà quando la posta in palio sarà ben diversa, ma intanto le nuove “tomato rules” hanno fatto il loro debutto.

La Ferrari ha conquistato aritmeticamente la seconda posizione nella classifica Costruttori al termine di un weekend in cui è stata la quarta forza in pista. Un verdetto stagionale che premia il lavoro complessivo della squadra, ma che stride con il bilancio della trasferta in Qatar. È vero che Lusail è un circuito atipico, così come è vero che sul passo gara le due Ferrari hanno espresso un potenziale molto vicino a quello di Red Bull e McLaren, ma la coperta resta corta quando si prende in mano la classifica finale. E prima ancora di definire le regole d’ingaggio tra i due piloti, la grande sfida della Ferrari in vista del 2027 sarà quella di alzare la posta in palio.

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