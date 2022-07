F1 | Mercedes: De Vries al posto di Hamilton nelle FP1 del Ricard

Carica lettore audio

Mercedes ha deciso di smarcare il primo cambio pilota nella Libere 1 di questa stagione al Gran Premio di Francia. Al Paul Ricard Nyck De Vries sarà impiegato dal team di Brackley al volante di una delle due W13 E-Performance.

A lasciare spazio al campione del mondo in carica di FIA Formula E sarà Lewis Hamilton. Il pilota britannico tornerà al volante della sua monoposto a partire dal secondo turno di prove libere previsto sempre nella giornata di venerdì che andrà in scena dalle 17:00 alle 18:00 italiane.

Il regolamento 2022 prevede che tutti i team debbano obbligatoriamente impiegare piloti esordienti in almeno 2 Libere 1 della stagione. La Mercedes smarcherà così il primo dei due proprio in questo fine settimana sul tracciato Francese.

Nyck de Vries, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ad annunciarlo è stato proprio il team diretto da Toto Wolff nella propria preview dedicata al Gran Premio di Francia: "Nyck rimpiazzerà Lewis nella prima sessione di prove libere, così come previsto dal regolamento in una norma dedicata ai giovani piloti. Non vediamo l'ora di vedere Nyck al volante della W13".

Per De Vries si tratterà del secondo fine settimana della carriera in cui potrà prendere parte a una sessione di prove libere. La prima è avvenuta lo scorso anno, quando riuscì a girare al volante della Williams nel primo turno di libere del Gran Premio di Spagna.

De Vries, inoltre, era già riuscito a girare ai test di fine stagione 2020 ad Abu Dhabi, ma al volante della Mercedes. L'olandese, pilota sotto contratto con la Casa tedesca, è campione del mondo in carica della Formula E ed è compagno di squadra di Stoffel Vandoorne.