F1 | Mercedes conservativa in qualifica, mentre Ferrari si esalta con le alte temperature

Lewis Hamilton è arrivato a 64 millesimi dalla 105esima pole position della carriera (l’ultima è datata Ungheria 2023, quindi quasi tre anni) grazie ad una Ferrari SF-26 che sembra rinata grazie al consistente pacchetto di aggiornamento aerodinamico che è stato introdotto a Barcellona e al caldo che ha caratterizzato la qualifica a Montmelò (31 gradi di aria e 52 gradi di asfalto!).

Stando alle indiscrezioni la Mercedes non ha rischiato la mappatura del motore più spinta nel timore che proprio le alte temperature potessero essere una minaccia per l’affidabilità, valutando quale potesse il limite raggiungibile da McLaren (poi mancata all’appello) e Ferrari.

George Russell ha firmato la settima partenza al palo Mercedes: è la quarta dell’inglese (la decima in carriera) contro le tre di Kimi Antonelli, leader del mondiale. L’aspetto curioso è che il tracciato catalano, considerato una sorta di galleria del vento all’aperto, ci ha offerto alcuni dati che devono far riflettere in vista della gara di oggi pomeriggio, quando il sette volte campione del mondo sarà chiuso nella morsa delle due W17.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Osservando i dati, infatti, può sembrare strano ma la Ferrari SF-26 di Hamilton è risultata più veloce alla speed trap di 2 km/h rispetto alla freccia nero e argento: 342 km/h per Lewis e 340 km/h per George, con una rossa leggermente più scarica. L’altro aspetto da mettere in evidenza è che, al contrario, la W17 era più prestazionale nella percorrenza della curva 3, la lunga piega a destra dove dovrebbero emergere le doti della rossa.

Stiamo vivendo un mondo al contrario? Assolutamente no: Russell ha certamente beneficiato di una più efficiente ricarica dell’elettrico, visto che Lewis è rimasto senza energia a 91 metri dal traguardo, segno che a Maranello ancora devono lavorare sul deployment.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Per la prima volta in stagione abbiamo visto Ferrari sfidare Mercedes nel giro secco: l’azzeramento delle differenze va ponderata. La rossa beneficia di un pacchetto che per qualcuno vale tre decimi abbondanti, mentre la Stella non ha cercato il picco della prestazione, sapendo che in gara si girerà a un passo meno estremo.

L’aspetto innovativo è che la SF-26, forse per la prima volta, ha mostrato alcune doti del progetto sviluppato da Loic Serra che, finora, avevano alimentato non poche perplessità.

Con il calore estivo, infatti, è emersa in modo meno prepotente la superiorità di potenza della power unit M17 E Performance: i 25 cavalli in più non hanno fatto una grande differenza, perché qualcuno, lo abbiamo detto, Hywel Thomas se deve essere tenuto nel taschino.

Ferrari SF-26: l'intercooler miniaturizzato del motore 067/6 Foto di: AG Photo

Ma Barcellona ci ha reso percepibile come lo 067/6 che funziona con un’aria di alimentazione che supera i 100 gradi (contro i canonici 60 di Mercedes) ha bisogno di un raffreddamento decisamente minore e, quindi, soffre meno le alte temperature ambientali.

Che lo scambiatore di calore fosse meno della metà di quello Red Bull lo avevamo descritto nel weekend, ma non sapevamo che i radiatori oltre a essere più piccoli di dimensione sono anche a bassa permeabilità, consentendo una fluidodinamica all’interno delle pance con un passaggio d’aria più veloce, che permette una maggiore efficienza aerodinamica.

Ora che la resistenza all’avanzamento è stata ridotta con un accurato lavoro per ridurre gli effetti negativi della scia turbolenta della ruota anteriore, certe qualità “nascoste” della rossa vengono a galla. Trovato, pare, un equilibrio prestazionale in condizioni di caldo torrido, adesso c’è da capire quanto la partita dalla gara si giocherà sulla consistenza delle gomme.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La Pirelli ha portato una mescola più morbida rispetto alle scelte fatte in passato (C1, C2 e C3): sembra chiaro a tutti che ci sarà un’usura maggiore del preventivabile, tant’è che si studiano strategie con almeno due soste. E quello degli pneumatici è il tema di cui più si discute nel paddock. Venerdì era stato Charles Leclerc ad avere il miglior passo nel long run, seguito da Kimi Antonelli, mentre George Russell era decisamente dietro a Lewis Hamilton che, per conto suo, aveva sofferto molto per il degrado delle gomme.

Non è detto, quindi, che la quasi parità di ieri si confermi nei 66 giri del GP di oggi...