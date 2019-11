Mercedes: ci sono i generatori di vortice nei cestelli

La Mercedes ha introdotto in Messico una piccola modifica ai cestelli anteriori delle W10 che in momenti diversi è stata usata da entrambi i piloti nella prima sessione di prove libere. L’intervento è di micro-aerodinamica, ma testimonia come piccoli dettagli nella Formula 1 moderna possano determinare delle differenze esasperando certi concetti.

Nell’immagine di Giorgio Piola è possibile apprezzare il cestello anteriore della ruota anteriore sinistra: l’esigenza è di evacuare l’aria calda dall’impianto frenante che è molto sollecitato a causa dell’aria meno densa ai 2.200 metri di quota, ma anche di contribuire a riscaldare le gomme.

Per riuscirci è stato cambiato il flusso d’aria, con l’aggiunta di una porzione di presa d’aria e di un vistoso sfogo, ma l’aspetto interessante è certamente la comparsa di quattro coppie di piccoli generatori di vortice, segno che anche in questo ambito si registra una escalation nella gestione dei flussi.