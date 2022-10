F1 | Mercedes: cerca il gol della bandiera in Messico

Carica lettore audio

Per capire quali fossero le aspettative della Mercedes alla vigilia delle qualifiche del Gran Premio del Messico è bastato osservare l’espressione di Lewis Hamilton e George Russell appena scesi dalla monoposto dopo la bandiera a scacchi.

Entrambi erano coscienti di avere avuto l’opportunità per puntare alla pole position, e un bottino comunque positivo (la seconda e terza posizione) non è stato sufficiente a digerire l’occasione mancata.

C’è voluto un po' di tempo, poi in conferenza stampa sia George che Lewis hanno preso il buono del sabato messicano. Non è poco, perché la Mercedes proverà oggi a mettere a segno il goal della bandiera, quel successo di tappa che assumerebbe un significato importante per gli sforzi profusi dopo il disastroso battesimo della W13.

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Su questa pista avremo la nostra migliore possibilità di vittoria – ha commentato Toto Wolff – sui tracciati in cui si gira con il massimo carico aerodinamico abbiamo un buon potenziale. Lo abbiamo visto a Budapest, Zandvoort ed ora qui in Messico. Eravamo abbastanza fiduciosi alla vigilia del weekend perché il drag nell'aria rarefatta non è così penalizzante”.

Il rammarico di Hamilton e soprattutto di Russell è dovuto al non essere riusciti a sfruttare il potenziale della monoposto.

“La pole era alla nostra portata – ha spiegato George – ho commesso degli errori nell’ultimo giro, è stata colpa mia. Il primo giro in Q3 è stato buono, ma sapevo che sarebbe stato possibile fare meglio, purtroppo non è andata così. Ma alla fine i punti sono in palio in gara, e sono comunque contento di essere tornato in prima fila”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Anche Hamilton ha avuto da recriminare. Lewis si è visto cancellare il primo giro in Q3, e questo ha condizionato il finale di sessione.

“Perdere quel giro ha sicuramente reso il secondo molto più difficile – ha spiegato Lewis – e alla fine mi ha condizionato un po'”. Come sempre accade quando ci si gioca tutto in un giro, l’approccio diventa più conservativo.

In più sin dalla Q2 Hamilton ha lamentato un problema alla sua power unit...

“Ho perso potenza in uscita di curva – ha chiarito – soprattutto in uscita dallo stadio ed anche in altri punti. Non sono sicuro di cosa sia accaduto, sembrava un problema di accensione”.

La squadra non è entrata nei dettagli del problema, ma ha confermato in un decimo l’incidenza sul tempo di Hamilton.

Ovviamente l’ostacolo principale tra la Mercedes ed il primo successo dell’anno è Max Verstappen. Toto Wolff si è confermato molto prudente quando gli è stato chiesto un pronostico, ma la squadra ha due carte da giocare. La prima sarà in partenza, ovvero gli ottocento metri che separano il punto d’avvio dalla staccata di curva 1.

Mercedes W13: l'ala posteriore provata in Messico Photo by: Giorgio Piola

“È un’opportunità - ha confermato Hamilton, che scatterà proprio della scia della Red Bull numero 1 – speriamo di poterla cogliere”.

La seconda carta potrebbe essere quella della differenziazione delle strategie, opzione possibile se sia Hamilton che Russell non perderanno terreno al via.

“Se io e Lewis riusciremo a portarci in testa – ha confermato George – avremo l'opportunità di poter fare qualcosa di diverso con la strategia. Al momento credo che nessuno sappia davvero se la gara sarà ad una o a due soste, quindi potremo avere una chance”.

Ecco la presa d'aria dei freni maggiorata della Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola