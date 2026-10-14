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F1 | Mercedes capricciosa: cosa non funziona del nuovo pacchetto?

In questo nuovo video firmato Motorsport.com, analizziamo i dati delle telemetrie offerte dal fine settimana di Singapore per comprendere le differenze prestazionali delle W17 di Antonelli e Russell: cosa non funziona nel nuovo pacchetto di cui dispone il bolognese?

Gianluca D'Alessandro Beatrice Frangione

Pubblicato: 14 ott 2026, 10:01

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