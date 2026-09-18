F1 | Mercedes cambia i piani PU: Russell niente penalità a Baku, mentre Leclerc rischia

Non ci sono conferme ufficiali, ma a Baku George Russell non partirà dal fondo della griglia. Era uno scenario considerato molto probabile nelle ultime settimane, tanto che già a Monza si era parlato di una sorta di scambio di favori tra i due piloti Mercedes: Kimi Antonelli avrebbe aiutato il compagno con la scia nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, con Russell pronto a ricambiare in Azerbaijan, dove avrebbe dovuto montare una nuova power unit e scontare la conseguente penalità. Il programma è però cambiato.

Mercedes ha deciso di provare ad estendere il chilometraggio delle power unit attualmente a disposizione di Russell fino al Gran Premio degli Stati Uniti, in programma ad Austin a fine ottobre. L’obiettivo è arrivare a quella data senza dover introdurre una nuova unità a Baku, consentendo a George di montare direttamente la power unit nella nuova versione ADUO.

George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La Casa tedesca conta infatti di avere disponibile ad Austin l’evoluzione del motore endotermico, aggiornamento che fino a quel momento non sarà utilizzato neppure dalle squadre clienti. McLaren compresa. La priorità è quindi sfruttare al massimo il materiale già presente nel pool di Russell, evitando una penalità che avrebbe costretto il britannico a una gara in rimonta sul circuito azero.

Se il piano verrà rispettato, Russell potrebbe riuscire a concentrare in un solo appuntamento la penalità legata all'introduzione di nuove componenti. Una situazione differente rispetto a quella di Antonelli. Kimi ha già scontato a Monza una penalizzazione per l'utilizzo della quinta power unit stagionale e dovrà con ogni probabilità tornare a partire arretrato quando monterà la specifica ADUO.

Alla base delle differenti strategie c’è soprattutto lo stato del materiale a disposizione dei due piloti. Nel corso della stagione i problemi accusati dalle power unit utilizzate da Antonelli hanno in diversi casi provocato danni irreversibili, riducendo sensibilmente il numero di componenti ancora utilizzabili.

Russell è stato più fortunato: diverse unità interessate da problemi sono state recuperate e possono ancora essere impiegate, garantendo al britannico un “magazzino” decisamente più rassicurante rispetto a quello del compagno di squadra.

Charles Leclerc, Ferrari, nei test Pirelli a Imola con la SF-26 Foto di: Davide Cavazza

Se in casa Mercedes il quadro di Baku si è chiarito, in Ferrari resta invece un punto interrogativo legato a Charles Leclerc. La Scuderia non aveva programmato penalità in Azerbaijan dopo aver introdotto a Monza le power unit nella specifica ADUO 2, ma l'incidente di Leclerc all'uscita della Parabolica nei primi giri del Gran Premio d’Italia ha complicato i programmi.

I danni riportati dalla monoposto hanno suggerito prudenza ai tecnici Ferrari, che hanno preferito non utilizzare quella power unit nel successivo appuntamento di Madrid. Le verifiche sono proseguite e il verdetto definitivo arriverà proprio a Baku.

Leclerc inizierà infatti le prove libere utilizzando la power unit ADUO 2 impiegata a Monza. Sarà un test importante: se tutti i parametri confermeranno che l’unità non ha riportato conseguenze dall'incidente, Charles potrà proseguire regolarmente il weekend. In caso contrario la Ferrari sarà costretta a montare un'altra power unit ADUO 2 e in quel caso la penalità in griglia diventerebbe inevitabile.