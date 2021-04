Mercedes cambia: Allison diventa CTO e Elliot nuovo direttore tecnico

James Allison, direttore tecnico della Mercedes F1 dal 2017, cambierà ruolo all’interno dell’organigramma della squadra.

A partire dal 1 luglio Allison farà un passo indietro rispetto alla gestione quotidiana delle operazioni tecniche che ha svolto negli ultimi anni, e ricoprirà un nuovo incarico: Chief Technical Officer (CTO).

I nuovi obiettivi dell’ex direttore tecnico della Ferrari saranno mirati ad aiutare la squadra ad affrontare le sfide strategiche nel lungo periodo, lavorando a stretto contatto con le sedi di Brackley e Brixworth.

Il ruolo operativo attualmente occupato da Allison passerà a Mike Elliott, che diventa nuovo direttore tecnico di Mercedes F1. Dopo aver iniziato la sua carriera alla McLaren nel 2000, ed aver proseguito la sua esperienza in Formula 1 nel team Renault, Elliott è approdato in Mercedes F1 nel 2012 come Responsabile del dipartimento aerodinamico, diventando dal 2017 responsabile delle tecnologie, un ruolo ritenuto chiave nello sviluppo della squadra.

“Credo fermamente che in questo sport le persone abbiano a disposizione un periodo di tempo limitato nei ruoli senior – ha dichiarato Allison - ho scelto di allontanarmi dalla mia carica di Direttore Tecnico e passare il testimone nel momento giusto sia per me che per la squadra".

"Ho trascorso quattro anni e mezzo meravigliosi nel ruolo di Direttore Tecnico, ed è stato un privilegio speciale guidare lo sforzo tecnico del team in questo periodo. È un grande piacere passare il testimone a Mike, un ingegnere eccezionale, trarremo vantaggio dalla freschezza di chi è pronto ad accettare questa nuova sfida. Spero di poter continuare a dare un contributo utile nel mio nuovo ruolo di CTO, mi concentrerò sulla crescita delle nostre capacità su tutta la linea, supportando Toto nelle principali sfide strategiche che dovremo affrontare nel prossimo futuro”.

“Da quando nel 2017 è entrato in Mercedes James è stato un leader tecnico eccezionale per il nostro team – ha commentato Toto Wolff - garantendo un enorme contributo alle nostre prestazioni con un mix di grande passione e determinazione, una competenza indiscutibile ed un carattere eccezionale".

"Sapevamo che il suo periodo nel ruolo che ricopre attualmente sarebbe terminato, e sono molto contento di averlo ancora nel nostro gruppo. L'organizzazione di una squadra è un organismo dinamico e dobbiamo adattarci continuamente se vogliamo andare avanti nel modo corretto. Saper pianificare un passaggio di consegne nel modo migliore è stato un punto di forza del nostro team, quindi sono lieto di annunciare Mike nel suo nuovo ruolo di Direttore Tecnico”.