Mercedes: Bottas ai box, rotto il cambio della W12

Valtteri Bottas ha percorso solo un giro, quello dell’installation lap, con la Mercedes W12: la prima giornata di test collettivi in Bahrain non è iniziato nel migliore dei modi. Il pilota finlandese, infatti, è stato costretto a restare nei box per un problema al nuovo cambio.

Il problema tecnico è serio, perché diversamente da sempre i box della Mercedes sono stati chiusi dai pannelli che la squadra di Brackley non è solita usare, lasciando le attività dei meccanici a vista.

I tecnici hanno deciso la sostituzione della trasmissione nel tentativo di non perdere troppo tempo: inizia con un cedimento la stagione 2021 della squadra campione del mondo. E già questa è una notizia, visto che le rotture sulle monoposto di James Allison sono sempre molto rare.

Abbiamo già mostrato le prime immagini di Giorgio Piola nelle quali vi abbiamo anticipato il nuovo fondo che ha un’enorme zona a Coca Cola grazie all’adozione di una trasmissione molto stretta e, pare sollevata nell’area del differenziale, per creare un passaggio di aria che alimenti l’estrattore posteriore per recuperare il carico perduto a causa dei tagli aerodinamici decisi dalla FIA.

Ora resta da capire se la parte meccanica è stata sacrificata troppo alle scelte aerodinamiche: sta di fatto che Bottas è bloccato nel garage, mentre gli altri stanno sommando molti giri nei quali raccogliere delle informazioni.