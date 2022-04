F1 | Mercedes: bene i palliativi, per i problemi ci vorrà tempo

Carica lettore audio

La notizia di Melbourne è che George Russell ha conquistato il primo podio con la Mercedes. L’inglese ha beneficiato del pit stop effettuato in safety car che lo ha favorito, ma l’inglese ha disputato un GP d’Australia senza la minima sbavatura e alla fine ha concluso davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.

George torna in Europa che è addirittura secondo nel mondiale piloti, proprio come la Mercedes risulta essere la prima inseguitrice della Ferrari nella classifica Costruttori. Il terzo e quarto posto all’Albert Park sono una buona iniezione di fiducia per la squadra di Brackley che ha raccolto molto più di quanto fosse nei piani della Stella, grazie alla grande affidabilità della discussa W13.

Sulla veloce pista di Melbourne rivista, la Mercedes ha avuto la conferma di essere terza forza: ha limitato i danni in attesa di tempi migliori…

“Stiamo lasciando Melbourne con un morale migliore di quando siamo arrivati – ha ammesso Toto Wolff - : abbiamo fatto un passo nella conoscenza della macchina, portiamo a casa tanti dati da analizzare e abbiamo più punti sul tabellone. Chiaramente non abbiamo ancora il passo per sfidare Ferrari e Red Bull, ma sappiamo dove cercare le prestazioni mancanti. Ho visto la motivazione e la forza della squadre che mi lascia ottimista guardando al futuro: tutti stanno spingendo al massimo per risalire la china”.

Il team principal cerca di motivare la squadra, consapevole che i problemi sono stati identificati ma non risolti, perché sembra che ci siano questioni strutturali e non solo aerodinamiche a condizionare le prestazioni delle frecce d’argento.

In gara si è osservato un porpoising meno ossessivo che in prova perché l’altezza da terra del fondo è stata alzata leggermente, senza penalizzare troppo la velocità massima: Hamilton ha dimostrato di potersi dipendere dagli attacchi di Sergio Perez con il DRS aperto, anche se le W13 hanno fatto ricorso a un nolder che è stato montato sull’ala più scarica per preservare meglio gli pneumatici.

E, infatti, l’altro aspetto interessante per la Mercedes è l’aver fatto funzionare le gomme hard che, al contrario, non avevano dato risultati incoraggianti in precedenza. La Stella raccoglie indicazioni positive, anche se le prestazioni restano poco convincenti: Russell paga 1”2 da Leclerc nel giro più veloce in gara, e il passo resta lento: la safety car ha limitato il distacco finale a 25 secondi.

George Russell al suo primo podio con la Mercedes Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Faccio i complimenti a George per il suo primo podio in Mercedes – ha spiegato Andrew Shovlin, capo degli ingegneri in pista - , anche se in questo momento non abbiamo il ritmo che forse sperava. Lewis ci ha rimesso in Safety Car, ma era riuscito a mettere sotto pressione Sergio nel primo stint uscendo dal pit stop davanti a lui. Ma era evidente che non avessimo il passo per contrastarlo, anche se il nostro degrado delle gomme era probabilmente un po' minore”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L’esperienza della squadra che ha vinto titoli iridati per otto anni di fila viene a galla, il team di Brackley riesce a estrarre dalla freccia d’argento il massimo del potenziale disponibile, ma c’è poco da illudersi con un terzo e quarto posto…

“Ci siamo difesi – prosegue Shovlin - ma sappiamo di avere molto da fare perché Charles oggi era di un altro mondo. È molto probabile che ci sia, quindi, una lunga strada da percorrere, e ci concederemo del tempo per migliorare il nostro tempo sul giro”.

In modo molto diplomatico si sta ammettendo che la Mercedes non riuscirà a dare una svolta alla sua stagione con le modifiche che si porteranno a Imola: il processo di crescita sarà molto più graduale e complicato del previsto…

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images