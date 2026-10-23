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F1 | Mercedes, Antonelli: "La W17 ha più carico, ma è diventata più difficile da guidare"

Il pilota italiano spiega le difficoltà incontrate con gli ultimi aggiornamenti della Mercedes. Il pacchetto garantisce più carico aerodinamico, ma ha cambiato radicalmente il comportamento della monoposto. Ad Austin torna l'ala anteriore nuova.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 23 ott 2026, 08:15

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La Mercedes arriva ad Austin con un obiettivo preciso: ritrovare la competitività che ha permesso alla W17 di essere la monoposto di riferimento nella prima parte della stagione. Gli ultimi due appuntamenti, in Malesia e a Singapore, hanno evidenziato difficoltà che la squadra non si aspettava di incontrare dopo l'introduzione del nuovo pacchetto aerodinamico. Non si tratta, però, di aggiornamenti che non hanno garantito i risultati attesi in termini di prestazione pura. Il problema, come ha spiegato Kimi Antonelli alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti, è più complesso.

I dati raccolti dagli ingegneri confermano che le nuove componenti hanno incrementato il carico aerodinamico, migliorando anche alcuni aspetti nei quali la precedente configurazione mostrava dei limiti. Il rovescio della medaglia è rappresentato da una finestra di funzionamento che si è sensibilmente ristretta, rendendo più difficile individuare un assetto capace di sfruttare tutto il potenziale della monoposto.

“Abbiamo visto che la finestra di funzionamento della macchina si è ristretta - ha confermato Antonelli - non c'era nemmeno tanto bisogno di analizzarlo, perché lo avevamo già visto in Malesia e a Singapore. Il team ha comunque studiato quello che è successo nei due weekend e abbiamo svolto anche un lavoro al simulatore, con delle prove comparative. Dopo Singapore ho fatto una sessione di correlazione, cercando di riprodurre le sensazioni e i comportamenti della macchina che avevo avuto in pista”.

È un passaggio importante, perché chiarisce la natura delle difficoltà incontrate dalla Mercedes. La W17 aggiornata non sembra aver perso potenziale, ma è diventata più complicata da mettere a punto. Una differenza sostanziale, soprattutto in una fase della stagione nella quale ogni sessione di prove libere assume un peso decisivo nella preparazione del weekend.

“Abbiamo capito alcune cose - ha proseguito Kimi - adesso dobbiamo trovare il modo di far funzionare la macchina, individuando una finestra nella quale sia possibile sfruttare il potenziale del pacchetto. Dai dati gli ingegneri vedono che c'è più carico, più grip e che la macchina è più performante. Ci sono anche dei miglioramenti in punti nei quali il vecchio pacchetto faceva più fatica. Il problema è che la finestra di funzionamento è cambiata completamente”.

Ad Austin torna l'ala anteriore provata per pochi giri a Singapore

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Un elemento fondamentale del lavoro programmato dalla Mercedes per il Gran Premio degli Stati Uniti sarà il ritorno della nuova ala anteriore. Antonelli ha rivelato che il componente, introdotto nell'ambito dell'ultimo pacchetto di aggiornamenti, era stato utilizzato soltanto per due giri durante la prima sessione di prove libere a Marina Bay.

“Questo weekend avrò nuovamente l'ala anteriore nuova - ha confermato Antonelli - a Singapore l'avevo utilizzata soltanto per due giri in FP1. È un componente importante, perché

tutto il pacchetto è stato sviluppato attorno a quell'ala. A Singapore è stato un peccato non poterla utilizzare a causa di un problema che abbiamo avuto, ma qui ad Austin sarà nuovamente disponibile”.

La precisazione apre una prospettiva interessante sull'analisi delle prestazioni Mercedes nelle ultime gare. Se il pacchetto è stato progettato considerando le caratteristiche della nuova ala, la sua assenza a Singapore potrebbe aver complicato ulteriormente la ricerca del corretto bilanciamento aerodinamico.

Non significa necessariamente che il componente sia sufficiente a risolvere tutte le difficoltà, ma il suo ritorno permetterà alla squadra di valutare una configurazione più vicina a quella prevista in fase di sviluppo.

Russell e Antonelli con lo stesso pacchetto

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La seconda novità riguarda George Russell. A Singapore i due piloti Mercedes avevano affrontato il weekend con configurazioni aerodinamiche differenti, una scelta che aveva consentito alla squadra di raccogliere indicazioni comparative, ma che aveva anche limitato la possibilità di lavorare contemporaneamente sull'ottimizzazione dell'ultimo aggiornamento. Ad Austin entrambi utilizzeranno il nuovo pacchetto, compresa l'ala anteriore.

"Anche George avrà l'ala nuova, quindi saremo tutti e due con il pacchetto aggiornato - ha spiegato Antonelli - è importante, perché potremo provare soluzioni diverse, anche abbastanza differenti tra loro, e capire più velocemente quale direzione prendere”.

La scelta rappresenta un passaggio significativo nella gestione degli aggiornamenti. Con due monoposto nella stessa configurazione aerodinamica, gli ingegneri potranno differenziare le regolazioni e confrontare direttamente le risposte della W17, cercando di identificare quali parametri permettano di ampliare, o quantomeno individuare con maggiore precisione, la finestra di funzionamento ottimale.

Un problema da risolvere anche in prospettiva 2027

Le difficoltà incontrate con l'ultimo pacchetto non riguardano soltanto il finale del campionato in corso. Antonelli ha sottolineato come la comprensione del comportamento della W17 aggiornata rappresenti un passaggio importante anche per il lavoro di sviluppo della prossima monoposto.

“È importante anche per il prossimo anno - ha spiegato - dobbiamo capire in quale direzione spingere lo sviluppo e dove intervenire, perché vogliamo ripartire con una macchina competitiva”.

È un'indicazione che conferma quanto la Mercedes consideri prezioso il lavoro di correlazione tra simulatore e pista. L'obiettivo non è soltanto individuare un assetto efficace per Austin, ma comprendere perché un incremento del carico aerodinamico abbia modificato in modo così marcato il comportamento della vettura.

Per Antonelli la questione è anche personale. Il pilota italiano ha ammesso di aver incontrato maggiori difficoltà rispetto al passato proprio dopo l'introduzione delle ultime novità.

"Con il pacchetto nuovo ho fatto un po' più fatica - ha riconosciuto - però sono più fiducioso per questo weekend. La squadra ha avuto una settimana per analizzare i dati e comprendere meglio la macchina. Abbiamo visto cose interessanti e speriamo di partire con il piede giusto”.

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