Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Mercedes: anche il doppio tirante non risolve i guai La squadra di Brackley, dopo i problemi di Baku, è intervenuta per cercare di limitare gli effetti negativi del porpoising sui piloti, ma anche le soluzioni che sono state portate in Canada non sono servite a ridurre il saltellamento delle frecce d'argento. La W13 è una monoposto che non è sensibile alle regolazioni e, nonostante due vistosi tiranti per irrigidire il marciapiede, la vettura continua a rendere difficile la vita ai piloti. Per attenuare il fenomeno non resta che alzare il fondo e perdere prestazioni.