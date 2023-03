F1 | Mercedes: ala da medio carico per trovare un po' di velocità

Carica lettore audio

La Mercedes ha deciso di fare una prova comparativa nella prima sessione di prove libere del GP del Bahrain: la squadra di Brackley utilizzerà un’ala posteriore più scarica rispetto a quella che è stata montata sulla W14 nei tre giorni di test della scorsa settimana.

La pista di Sakhier richiede solitamente un carico medio-alto, ma seguendo le scelte fatte da Red Bull e Ferrari, anche il team diretto da Mike Elliot vuole vedere come si comporta la freccia nera se configurata con un’ala dietro da medio carico.

Mercedes W14: ecco l'ala da medio-alto carico che verrà usata da Russell, la stessa dei test Photo by: Giorgio Piola

Il tentativo è di migliorare l’efficienza aerodinamica per incrementare le velocità massime che ancora non erano quelle attese rispetto alla concorrenza: Lewis Hamilton sarà chiamato a girare domani con la nuova ala, mentre George Russell si dedicherà alla versione vista nei test collettivi e poi ci sarà la scambio delle soluzioni prima di arrivare a una scelta per il weekend di gara che non nasce sotto i migliori auspici, visto che già si parla di importanti correttivi che potrebbero arrivare per il GP d’Australia.

Nel team Mercedes c’è già un po’ di agitazione e sono in diversi a ritenere che proprio il direttore tecnico sia sotto osservazione perché sotto la sua gestione entrambe le vetture che ha deliberato non hanno certo entusiasmato.