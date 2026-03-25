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F1 | Mercedes: l’ala a chiusura bi-fase non piace alla McLaren e la FIA indaga

Le squadre, dopo il GP della Cina, hanno consegnato alla Federazione Internazionale i disegni delle loro soluzioni: il team campione del mondo avrebbe chiesto all’organo di governo un chiarimento sui flap della W17 che si chiudono ben oltre i 400 millisecondi previsti a regolamento, con due movimenti distinti e più lunghi.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Non si è ancora chiusa la vicenda del rapporto di compressione che la Mercedes è di nuovo nel mirino. Se la vicenda relativa al motore endotermico pare destinata a chiudersi il 1° giugno senza grandi scossoni, si sta aprendo un secondo fronte di discussione. 

Questa volta i fari non si sono accesi sulla power unit AMG M17 E Performance, ma sull’aerodinamica dell’ala anteriore della W17. Dopo il GP della Cina le squadre, secondo il regolamento, sarebbero state invitate a rendere pubblici i disegni delle loro soluzioni e, come gli altri team, anche la FIA ha potuto prendere visione dei concetti che sono stati sviluppati sulle nuove monoposto agili. 

La Mercedes pare sia sotto osservazione da parte della Federazione Internazionale per l’ala mobile anteriore che avrebbe un funzionamento definito “bi-fase”: il movimento di chiusura dell’ala, infatti, avverrebbe in due momenti: il primo ottempererebbe il tempo di 400 millisecondi fissati dalle norme, per rispondere alla lettura del sensore previsto sul controllo dell’aerodinamica mobile, mentre il secondo comando che porterebbe i profili all’effettiva chiusura, estenderebbe il tempo di serraggio di altri 450 millisecondi. 

Basta fare un giro nella rete per trovare spezzoni di video che mostrano l’attivazione della Mercedes e il relativo funzionamento dell’ala “bi-fase”, lasciando presagire una possibile irregolarità sulla quale la FIA dovrà esprimersi. La soluzione dovrebbe limitare l’effetto del repentino trasferimento di carico verso l’anteriore poco prima di iniziare la staccata, a vantaggio di un migliore bilanciamento della vettura in una fase delicata come l’ingresso in curva. 

L'ala anteriore in livrea speciale della Mercedes W17 per Suzuka

L'ala anteriore in livrea speciale della Mercedes W17 per Suzuka

Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Alcune fonti avrebbero attribuito alla Ferrari la richiesta di chiarimento regolamentare all’organo di governo, mentre dalle informazioni in possesso a Motorsport.com la segnalazione dovrebbe essere partita dalla McLaren.  

La squadra campione del mondo, spesso accusata negli ultimi anni di aver introdotto soluzioni aerodinamiche border line come l’ala anteriore molto flessibile e il mini-DRS, concetti mai sanzionati dalla Federazione Internazionale, potrebbe essere stata la prima a entrare in azione sull’ala “bi-fase” della Mercedes. La squadra cliente della Stella ha iniziato la stagione 2026 nel modo peggiore con due MCL40 che nemmeno sono riuscite a schierarsi al via della gara di Shanghai. 

Ora la parola passa allo staff tecnico diretto da Nikolas Tombazis. Il weekend giapponese, infatti, dovrà derimere questa vicenda perché non esplodano altre polemiche... 

 

 

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