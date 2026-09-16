F1 | Mercedes, la fortuna aiuta... chi è lucido: al Madring ha vinto anche una catena di comando perfetta
In questo nuovo video, analizziamo la telemetria offerta dal fine settimana di Madrid: quella Mercedes non è stata solo una vittoria "fortunata", ma l'incastro perfetto tra tempismo, lungimiranza e strategia.
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