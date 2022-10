F1 | Mercedes: ad Austin la W13 arriverà quasi al peso minimo

F1 | Haas: si accende un derby Giovinazzi - Schumacher

Calano le quotazioni di Nico Hulkenberg per essere il compagno di Kevin Magnussen l'anno prossimo. Sarà inteessante analizzare il confronto diretto nel primo turno di prove libere del GP degli Stati Uniti, perché Antonio Giovinazzi girerà in contemporanea con Mick Schumacher. I due piloti sono in lizza per l'abitacolo rimasto libero: scopriamo con quali opportunità...