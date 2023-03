F1 | Mercedes: a Jeddah i primi aggiornamenti per la W14

Carica lettore audio

W14, arriva la seconda chiamata. Messa in archivio la terribile apertura di stagione, Mercedes si prepara a prendere parte al secondo atto del 2023, il Gran Premio d'Arabia Saudita che si terrà sul veloce tracciato cittadino di Jeddah.

Per le Frecce Nere sarà una prova importante. Non dovranno dimostrare di aver colmato il gap dalle Red Bull, quella sarebbe utopia, ma solo di aver fatto passi avanti rispetto a Sakhir, dove non solo furono annichilite dalla Ferrari di Charles Leclerc, ma anche dall'Aston Martin AMR23 di Fernando Alonso.

Jeddah è una pista completamente diversa rispetto a Sakhir. Propone un asfalto meno aggressivo, esalta i motori, la capacità di avere poco drag. Ecco perché le W14 dovranno far vedere qualcosa di meglio rispetto al recente passato.

E' già chiaro che il progetto sia fallimentare. Lo ha ammesso senza troppi giri di parole Toto Wolff nel primo dei 23 fine settimana di gara che ci attendono in questa stagione, ma cercare di migliorare le cose è vitale per il prosieguo dell'anno per il team pluri-campione del mondo.

"Le nostre prestazioni in Bahrain non sono state all'altezza delle nostre aspettative", ammette il team principal e amministratore delegato di Mercedes AMG F1. "Ma questa è la posizione in cui ci troviamo e stiamo già lavorando a pieno ritmo sulla vettura, comprendendola e lavorando per migliorarla. È una sfida entusiasmante per tutti noi".

"Dopo il Bahrain, abbiamo avuto discussioni aperte e oneste da cui abbiamo iniziato a pianificare la nostra lotta per il ritorno. Nel breve termine, non lasceremo nulla di intentato nella ricerca della performance".

"A più lungo termine, concentreremo il nostro sviluppo per determinare come raggiungere i primi posti. Ho già percepito l'energia e la determinazione che c'è in fabbrica e so che continuerà ad esserci anche in futuro".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Nelle corse automobilistiche può succedere di tutto, quindi a Jeddah lavoreremo per massimizzare ogni aspetto delle nostre prestazioni, inseguendo ogni punto, ogni posizione e ogni millisecondo".

"Questo è uno dei punti di forza della nostra formazione di piloti con Lewis e George. Siamo piloti e diamo tutto quello che abbiamo, ogni volta che scendiamo in pista".

Nel corso degli ultimi giorni, Mercedes ha pubblicato una lettera a cuore aperto destinata ai tifosi, ma anche agli investitori, in cui ha ammesso tutte le difficoltà del momento, gli errori fatti e rifatti nell'ultimo biennio, ma anche la voglia e la capacità di reagire al più presto, con la preparazione di novità per le W14 che possano rivoluzionare le attuali prestazioni delle monoposto di Brackley.

Questo fine settimana arriveranno le prime novità per le monoposto di Lewis Hamilton e George Russell. Secondo Wolff, queste non saranno certo decisive per ribaltare la situazione in cui imperversano le monoposto tinte di nero, ma un primo aiuto per cambiare una situazione che ha messo in imbarazzo tutto il team.

"Per il nostro percorso di sviluppo con la W14, ogni singolo weekend di gara rappresenta un'opportunità per imparare di più sulla vettura e fare passi avanti".

"Questo fine settimana in Arabia Saudita impareremo a conoscere meglio la W14, le sue caratteristiche e i suoi limiti", aggiunge Toto. Sarà un test molto diverso da quello del Bahrain e sarà interessante vedere come reagirà la vettura".

"Stiamo apportando alcuni piccoli sviluppi alla vettura: non saranno dei veri e propri cambiamenti, ma possono iniziare a farci andare nella giusta direzione. E spingeremo al massimo per creare opportunità, sperando di dare un'immagine migliore di noi stessi rispetto al Bahrain".