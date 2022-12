F1 | Mercedes 2023: accesa la power unit della W14

Carica lettore audio

La Mercedes ha acceso per la prima volta la power unit della W14 con la quale cercherà il riscatto nella stagione 2023 di Formula 1.

Subito prima della sosta natalizia, a Brackley i tecnici della Stella di Stoccarda hanno effettuato il cosiddetto 'fire-up' del propulsore che monteranno le monoposto di Lewis Hamilton e George Russell.

Si tratta sempre di un momento molto importante ed emozionante per chi lavora alle unità ibride, come documentato in un breve video che la Mercedes ha pubblicato questa mattina sui propri canali social e sottotitolato con un eloquente: "Le prime parole della W14!"

Dopo un 2022 partito malissimo e conclusosi in crescendo, ora la Scuderia diretta da Toto Wolff punta a rifarsi il prossimo anno, tornando ai vertici dove era stata a lungo prima di incappare in una stagione storta dove è giunta una sola vittoria per mano di George Russell.

In attesa di scoprire quando verrà svelata ufficialmente la W14, si comincia ad assemblarla e l'accensione del motore è il primo passo in vista dell'esordio nei test previsti a febbraio e poi in campionato a marzo.