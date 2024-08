F1 | Mercato Audi: è Bortoleto l'alternativa al rinnovo di Bottas

L’ultima casella del mercato piloti 2025 si appresta ad essere riempita. Il sedile in questione è quello della Sauber-Audi, a caccia da tempo di un pilota da affiancare a Nico Hulkenberg. La rosa dei candidati sembra ristretta a due nomi, con Valtteri Bottas nelle vesti di prima scelta.

La trattativa per il rinnovo del finlandese si gioca sulla durata del contratto, i dirigenti Audi sono interessati alla sola stagione 2025 per garantirsi la possibilità di poter tornare sul mercato il prossimo anno, mentre Bottas punta ad avere il classico ‘uno più uno’, con scadenza a fine 2026. In questo caso Valtteri sarebbe al via anche al debutto di Audi in Formula 1, quando la Casa tedesca scenderà in pista in forma ufficiale e con la propria power unit.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas non ha alternative, l’unica chance per restare in Formula 1 è l’offerta Audi, ma allo stesso tempo anche la stessa squadra svizzero-tedesca non ha a disposizione un ampio portafoglio di piloti da cui poter attingere. Dopo diversi ‘no, grazie’ arrivati nel corso dell’estate (tra cui anche quello di Liam Lawson, trattenuto da Red Bull) il secondo nome oggetto d’attenzione da parte di Audi è quello di Gabriel Bortoleto, diciannovenne brasiliano vincitore lo scorso anno del campionato Formula 3. L’esordio in Formula 2 nel 2024 ha finora confermato Bortoleto come miglior ‘rookie’ in una classifica generale che lo vede al secondo posto assoluto.

Resta da capire quale sarà la posizione della McLaren davanti alla proposta Audi, visto che Bortoleto è legato al programma junior della Casa inglese. Difficilmente per il brasiliano ci sarà spazio nei programmi del team ufficiale prima del 2027, visti i prolungamenti di contratto di Lando Norris e Oscar Piastri, uno scenario che potrebbe favorire un’eventuale partenza di Bortoleto con un’eventuale compensazione economica.