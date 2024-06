F1 | Mercato Audi: chiesto Lawson a Red Bull con Sainz in Williams

Chi affiancherà Nico Hulkenberg la prossima stagione? È la domanda del momento in quella che è la fase finale del mercato piloti per la stagione 2025. Con Carlos Sainz sempre più indirizzato verso la Williams, in casa Sauber-Audi rischiano di dover attingere ai piani di riserva, scelte che in termini di quotazioni di mercato erano considerate di rincalzo. Nel mirino inizialmente c’erano i due piloti Alpine, ma Pierre Gasly sembra sempre più indirizzato verso il rinnovo, un’impressione confermata anche dalle prime parole pronunciate da Flavio Briatore.

Il management dell’Audi si è incontrato con Esteban Ocon, ma il francese, pur non avendo ancora firmato alcun contratto, è indirizzato verso la Haas, dove gode della stima del team principal Ayao Komatsu. In precedenza, Andreas Seidl aveva provato l’assalto a Yuki Tsunoda, ma il giapponese è stato poi confermato da Red Bull uscendo dal mercato.

Il CEO del programma Audi F1 si trova in una situazione non semplice, con una Casa ufficiale in grado anche di garantire una retribuzione da top-driver che è riuscita finora a conquistare la fiducia di piloti con un curriculum di peso.

Andreas Seidl, CEO Sauber Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Nell’agenda di Seidl i candidati latitano e in questo scenario è stata valutata anche la candidatura di Liam Lawson. Il pilota junior della Red Bull è in attesa delle decisioni che prenderanno Helmut Marko e Christian Horner in merito alla seconda monoposto della Racing Bull e non sembrano avere fretta.

La scelta è tra Lawson (spinto da Marko) e Daniel Ricciardo, gradito da Horner, e i due dirigenti della Red Bull non sembrano avere fretta. Contrattualmente la Red Bull dovrà comunicare la sua decisione a Lawson entro il mese di settembre, e se il neozelandese non riceverà un contratto da pilota titolare potrà svincolarsi dal contratto.

Per l’Audi è una situazione difficile. Per anticipare il tutto ha bisogno della collaborazione del tandem Marko-Horner, un aiuto, però, tutt’altro che scontato. Qualora Lawson dovesse vedersi offrire il sedile al fianco di Tsunoda, per la Casa tedesca l’unica soluzione sembra essere la conferma di uno dei due attuali piloti, Zhou o Bottas.