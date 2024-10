F1 | Mercato Audi: Bottas in standby, la priorità è sui giovani

Quale partita sta giocando l’Audi? L’ultimo sedile disponibile nella entry-list del mondiale 2025 è quello del pilota che andrà ad affiancare Nico Hulkenberg. Non è un segreto che ai primi posti della lista dei candidati ci siano Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto, la volata sembra ormai ristretta tre questi tre nomi. Nel weekend di Marina Bay erano emerse indicazioni in merito ad un imminente rinnovo (annuale) di Bottas, tutto faceva credere che l’annuncio sarebbe arrivato nel mese di pausa tra le tappe di Singapore e Austin, ed invece tutto è rimasto in silenzio. La dirigenza di Hinwil continua a prendere tempo.

Bottas inizia a sentire la pressione, è consapevole che non è un buon segno vedere trascorrere le settimane senza ricevere la risposta che attende da tempo. “Speravo che prima di Austin la situazione si sistemasse – ha commentato - ma stiamo ancora aspettando la decisione definitiva. Tutto è ormai definito da tempo, la scelta non è nelle mie mani”.

Non è una questione di supporti finanziari, ma una scelta che vede da una parte un pilota molto esperto e dall’altra la scommessa su un pilota su cui investire nel lungo periodo. “Credo che alla fine sarà una scelta tra l'esperienza contro un giovane pilota – ha sottolineato Bottas - hanno tutto il tempo che vogliono a meno che io, ad un certo punto, non mi ritrovi costretto a stabilire una scadenza vincolante”.

Bottas è in standby: la speranza è mettere le mani su Colapinto o Bortoleto, ma non in prestito Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

I timori di Bottas sono comprensibili, ritrovarsi fuori dalla Formula 1 si può mettere in conto, ma apprenderlo a fine autunno può significare trovare porte chiuse anche al di fuori del Circus. “Sono consapevole di correre un rischio, amo la Formula Uno e voglio restare qui, ho avuto molto tempo per guardare anche al di fuori della Formula 1 o ad altri ruoli all’interno della Formula 1, ma quando ti avvicini a Natale è difficile trovare porte aperte. Voglio restare positivo perché vorrei restare dove sono, sento che sarei in grado di ricambiare la fiducia della squadra, ma al momento non posso fare altro che aspettare”.

È difficile credere che Audi tenga Bottas sulle spine per motivi futili. È più probabile che ci sia uno spiraglio per riuscire a mettere le mani su Colapinto o Bortoleto alle uniche condizioni possibili per un team come Audi: avere a disposizione un pilota svincolato dal team che oggi detiene il suo contratto. McLaren (con Bortoleto) o Williams (con Colapinto) non porrebbero alcun ostacolo davanti alla possibilità di cedere il loro pilota se l’operazione fosse di fatto un prestito, ma è una situazione che un grande costruttore come Audi non può accettare.

Il protrarsi della risposta a Bottas è molto probabilmente legato ad una trattativa in corso, una breccia per poter avere a disposizione un giovane su cui investire nel lungo periodo riscattando il contratto che al momento lo tiene legato alla squadra che lo ha supportato nelle categorie propedeutiche.