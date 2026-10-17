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F1 | Meno drag, ma anche meno carico: Mercedes ha studiato l'ala ribaltabile, ma è un compromesso che (per ora) non paga

Mercedes, attraverso le parole di Simone Resta, ha svelato di avere già valutato la realizzazione dell'ala ribaltabile per la W17 un anno fa, ma che non è stata poi fatta perché i vantaggi non superano a sufficienza gli svantaggi. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare...

Giacomo Rauli

Pubblicato: 17 ott 2026, 15:18

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Confronto ala posteriore Ferrari e Red Bull

Foto di: Getty Images

L'innovazione più importante del 2026 dal punto di vista aerodinamico per ciò che riguarda la Formula 1 è stata certamente l'ala ribaltabile. La prima a farla esordire in pista e, successivamente, a usarla in un intero fine settimana di gara è stata la Ferrari, seguita poi dalla Red Bull - capace di estremizzare un concetto già di per sé piuttosto avanzato rispetto alla normale apertura del flap superiore dell'appendice - e dalla McLaren.

Togliere drag quando si è in rettilineo, per la Formula 1 attuale, è un vantaggio enorme quando si tenta un sorpasso, a maggior ragione con la Straight Mode attivata. Anche per questo diversi team - tra cui Alpine e Audi - non hanno realizzato ali ribaltabili, ma hanno comunque studiato sistemi per far collassare il flap mobile cercando un'efficienza aerodinamica maggiore proprio dove serve.

Mercedes, pur essendo il team che ha realizzato la macchina dominatrice della stagione 2026, non ha mai fatto esordire una soluzione del genere. Il suo vantaggio dal punto di vista del pacchetto vettura-power unit è stato talmente ampio da non avere bisogno di usare un altro sistema per aumentare le prestazioni delle proprie vetture.

Sebbene i rilevamenti ADUO abbiano indicato il motore termico Red Bull - Ford come il migliore, la power unit Mercedes ha un vantaggio ampio su tutte le altre per questioni di deployment. Tutto ciò che concerne la prestazione dovuta alla parte elettrica è il cavallo di battaglia dei cuori realizzati a Brixworth, tant'è che sin da Melbourne le Frecce d'Argento hanno fatto scuola.

A rendere le W17 così prestazionali, per altro, non è solo la power unit, ma anche un telaio spesso sottovalutato dagli addetti ai lavori e che, invece, si è dimostrato a più riprese uno dei migliori, se non il riferimento per lungo tempo nel corso di questi 10 mesi del 2026. Basti ricordare la straordinaria vittoria di Andrea Kimi Antonelli a Monte-Carlo, ma anche su altre piste dove il telaio ha un'importanza maggiore rispetto alle prestazioni del motore.

Tornando all'ala ribaltabile, attraverso le parole di Simone Resta la Mercedes ha spiegato per quale motivo a Brackley non abbiano proceduto con la realizzazione del device, nonostante sia stato preso in considerazione già un anno fa, ossia circa 3 mesi prima dell'esordio dell'attuale monoposto nello shakedown a porte chiuse svolto al Circuit de Barcelona-Catalunya del Montmelò.

"Probabilmente dirò qualcosa che finora non avevamo mai rivelato, ma avevamo preso in considerazione un'ala di questo tipo già poco più di un anno fa"; ha ammesso il vice direttore tecnico della Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A far desistere il team tedesco, oltre alle questioni di budget cap, è il fatto di non avere trovato grossi vantaggi per ciò che riguarda l'utilizzo dell'ala. E' vero, con l'ala ribaltabile il drag (resistenza all'avanzamento) viene ridotto ulteriormente, ma secondo Mercedes questa comporterebbe anche una perdita di carico aerodinamico ogni volta che la si utilizza.

"Abbiamo studiato questo concetto piuttosto approfonditamente e, chiaramente, offre un vantaggio in termini di riduzione della resistenza aerodinamica. Tuttavia, comporta anche una perdita di carico aerodinamico ogni volta che si utilizza l'OpenSM".

"È una soluzione che abbiamo valutato, ma non abbiamo mai ritenuto che rappresentasse il miglior compromesso complessivo, per così dire, tale da giustificare un investimento in termini di sviluppo e realizzazione dei componenti".

Le parole di Resta pronunciate nel corso di un podcast Mercedes (il Nu Silver Arrows Radio Show) hanno spiegato gli svantaggi, ma questo non implica alcuna rinuncia a lungo termine dell'ala ribaltabile. L'ingegnere romagnolo ha infatti spiegato che le cose potrebbero cambiare.

Questo, però, non significa che la stessa conclusione debba valere per sempre: in futuro potremmo riconsiderare il nostro punto di vista e la nostra posizione".

"Naturalmente, manteniamo un atteggiamento umile e analizziamo tutte le soluzioni disponibili, valutando se ci sia qualcosa di interessante che possiamo adottare. Continueremo quindi a portare avanti questo processo iterativo di valutazione e sviluppo", ha concluso Resta.

Cosa potrebbe far cambiare idea a Mercedes sull'introduzione di un'ala ribaltabile è presto detto. Qualora gli avversari - soprattutto Red Bull-Ford e Ferrari, almeno per ora - dovessero incrementare le prestazioni delle rispettive power unit e ridurre il divario da quella Mercedes, allora a Brackley potrebbero decidere di dare un aiuto in più al cuore delle proprie monoposto andando a ridurre in drag sui rettilinei con la soluzione già adottata da Ferrari, Red Bull e McLaren. Oggi, oltre i limiti di budget, non ce n'è bisogno. Domani, invece, chissà...

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