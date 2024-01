F1 | Melbourne: vietato l'accesso in pista ai tifosi dopo la gara

Il Gran Premio d'Australia 2023 è stato senza ombra di dubbio uno dei più discussi della stagione, soprattutto per quanto avvenuto nella parte conclusiva della gara. Le diverse bandiere rosse negli ultimi giri hanno infatti poi avuto un ruolo decisivo nel grosso incidente che ha coinvolto diversi piloti alla ripartenza, tanto da dover sospendere nuovamente la corsa dopo pochi secondi a causa della grande quantità di detriti rimasti sul tracciato.

Tuttavia, altro punto di discussione è stato quanto successo dopo l'esposizione della bandiera a scacchi, quando sono stati violati i protocolli di sicurezza imposti dalla FIA in seguito all'invasione di parte dei tifosi mentre erano presenti ancora delle vetture in pista.

Oltre alle evidenti implicazioni per la sicurezza del pubblico, che poteva essere colpito da una monoposto in movimento, i tifosi sono riusciti a raggiungere la Haas di Nico Hulkenberg, rimasta bloccata a bordo pista in seguito a un problema all'MGU-K. L'auto era rimasta parcheggiata all'uscita della curva 2 e aveva la spia rossa lampeggiante attivata, segnalando che si trovava in condizioni non sicure con potenziali scariche elettriche, tanto che lo stesso pilota tedesco era stato costretto a effettuare un "safe jump", una procedura di salto per scendere dalla vettura in specifiche situazioni.

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images I tifosi invadono il circuito mentre i commissari caricano l'auto di Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, su un camion

Agli organizzatori dell'evento è stato chiesto di elaborare un piano correttivo dopo che i commissari di gara hanno dichiarato che "le misure di sicurezza e i protocolli previsti per l'evento non sono stati applicati, causando un ambiente non sicuro per gli spettatori, i piloti e i commissari di gara". Non è la prima volta che i tifosi invadono il circuito di Melbourne in questo modo, con problemi simili che hanno condizionato l'evento del 2017. Data la pericolosità della situazione, quanto successo doveva essere esaminato dal World Motor Sport Council della FIA, ma poiché la questione è ancora in corso tra gli organizzatori e la Federazione, è stata presa la decisione di imporre una stretta totale sull'accesso dei tifosi al circuito al termine del GP di questa stagione.

Questo segna la fine di una lunga tradizione a Melbourne che vedeva i tifosi precipitarsi in pista in tempo per partecipare alle celebrazioni del podio, come avviene in altri tracciati. La notizia è stata comunicata in una dichiarazione rilasciata giovedì dalla Australian Grand Prix Corporation, nel quale viene però specificato che non è stata ancora presa una decisione a lungo termine.

"L'Australian Grand Prix Corporation informa che, data l'indagine in corso della FIA sulla violazione anticipata della pista al termine dell'evento del 2023, non ci sarà alcun accesso alla pista dopo il Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2024. Le decisioni relative all'accesso del pubblico alla pista al termine delle gare future saranno prese in un secondo momento".

I problemi che hanno visto coinvolta la tappa australiana non sono stati gli unici nel 2023, dato che anche in Brasile i tifosi sono entrati in curva 1 dopo la bandiera a scacchi. Agli organizzatori della gara è stato chiesto di presentare un piano d'azione che soddisfi la FIA prima della gara di quest'anno.