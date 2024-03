F1 | Melbourne, Libere 3: Leclerc comincia a sognare con la SF-24

La migliore prestazione di ieri della Ferrari non è stata casuale. Charles Leclerc si è ripetuto anche nella terza sessione di prove libere del GP d'Australia battendo il record della pista con un 1'16"714 ottenuto con le gomme soft sul giro della bandiera a scacchi, quando il monegasco ha messo la rossa davanti a Max Verstappen per appena 20 millesimi di secondo.

Leclerc è andato sotto la pole dello scorso anno dell'olandese di 16 millesimi alla conclusione di una sessione molto interessante: nella notte è piovuto e la temperatura della pista era scesa a inizio turno (18 gradi di aria e 26 di asfalto), mentre a fine sessione c'è stato un aumento di cinque gradi per cui non deve stupire affatto se Carlos Sainz ha portato l'altra SF-24 a 77 millesimi dal compagno di squadra, ma lo spagnolo il tempo lo ha ottenuto con le medie molto prima di passare alle gomme rosse.

L'informazione è interessante perché Max Verstappen, secondo con la Red Bull, si è lamentato con i suoi tecnici perché la gomma soft (la mescola C5, la più morbida della Pirelli che l'anno scorso non c'era), è forse troppo morbida e l'anteriore si muove troppo togliendo precisione nel giro secco. I piloti hanno dovuto ricorrere anche a due giri di warm up degli pneumatici per portarli nella giusta finestra di funzionamento, dando il segno di quanto sia complicato trovare il loro massimo sfruttamento.

Va detto che la Ferrari va forte sia con la gomma rossa che con la gialla: la rossa sembra aver raggiunto un buon bilanciamento, prima della Red Bull che ha fatto più fatica a trovare il giusto passo, tant'è che Sergio Perez è solo settimo anche se con un distacco di appena tre decimi dalla vetta. Ha stupito anche il fatto che la Red Bull abbia deciso di deliberare la seconda power unit Honda solo al terzo GP stagionale, proprio come ha fatto Alex Albon con la Williams.

La gomma della gara sarà la media e non è casuale che Ferrari e Red Bull abbiano lavorato molto su questa mescola, creando una netta differenza con tutti gli altri. La Mercedes è parsa in seria difficoltà con le gialle, mentre ha trovato un buon passo nel giro secco con le rosse, dopo che la W15 ha scaricato l'ala posteriore togliendo il nolder. Per la prima volta abbiamo visto Lewis Hamilton, quarto, stare davanti a George Russell, quinto. Il sette volte campione del mondo ha portato la freccia nero-argento a soli 92 millesimi dalla vetta, confermando che i distacci all'Albert Park sono molto ridotti.

Positiva la prestazione di Fernando Alonso sesto con l'Aston Martin, mentre Lance Stroll si è insediato in nona posizione, segno che la nuova ala anteriore funziona bene. Il team di Silverstone e la McLaren hanno deciso di rodare un treno di hard per la gara, convinti di dare una maggiore stabilità al pneumatico in vista dello stint più lungo, per prevenire un accenn di graining che si è visto finora con la mescola più morbida.

Oscar Piastri ha messo la MacLaren all'ottavo posto: l'australiano nella gara di casa ha portato la MCL38 a meno di tre decimi da Leclerc, mentre Lando Norris chiude la top 10.

Positivo l'11esimo posto di Yuki Tsunoda con la Racing Bull in netta fase di ripresa, mentre prosegue il momento difficile di Daniel Ricciardo solo 18esima con la vettura faentina. Segnali di crescita anche della Sauber: Valtteri Bottas ha sfruttato la nuova ala anteriore infilandosi al 12esimo posto, con Guanyu Zhou 14esimo.

In mezzo alle vetture di Hinwil si è infilato Alexander Albon: l'anglo thailandese ha portato in pista l'unica FW46, dopo il suo botto di ieri. Il team di Grove ha appiedato Logan Sargeant per offrire ad Alex la macchina dell'americano, dato che vergognosamente non c'era una scocca di scorta. Albon non ha impressionato, ma deve aver sentito la responsabilità di avere a disposizione l'unica vettura sana.

Esteban Ocon ha avuto un sussulto di orgoglio e ha portato l'Alpine in 15esima piazza, mentre Pierre Gasly che con la A524 proprio non s trova è desolatamente ultimo. Non hanno impressionato le Haas con Nico Hulkenberg, 16esimo, giusto davanti al compagno di squadra, Kevin Magnussen.