F1 | Melbourne, Libere 2: Leclerc davanti, Verstappen si avvicina

La Ferrari domina la scena, ma la Red Bull si avvicina. La seconda sessione di prove libere del GP d’Australia mette in evidenza Charles Leclerc. Il monegasco ha chiesto alla squadra di fare un secondo giro con le gomme soft, mentre Carlos Sainz già stava preparando il long run e Charles ha interpretato un giro ottimo che lo ha portato a sfondare, unico, il muro dell’1’19” con il tempo di 1’18”978.

Lo spagnolo davanti a tutti nel primo turno si è, quindi, dovuto accontentare della terza prestazione (1’19”376) a 398 millesimi dal leader del mondiale, perché nell’ultimo tentativo Max Verstappen è riuscito a chiudere un giro dignitoso che lo ha portato a 245 millesimi dalla vetta, dopo aver sofferto per quasi tutto il turno di un fastidioso sottosterzo. L’olandese si è lamentato spesso del setup della sua Red Bull e i tecnici di Milton Keynes hanno scelto di caricare leggermente la RB18, andando nella direzione che è stata intrapresa dalla Ferrari, anche se la pista, almeno teoricamente dovrebbe favorire il campione del mondo.

La Ferrari ha ottenuto la sua prestazione nonostante un fastidioso porpoising che sulle rosse è emerso alle alte velocità: le rosse non hanno utilizzato l’estrattore nuovo che era disponibile, ma hanno mantenuto il nolder dietro al flap mobile. Nonostante queste difficoltà, la F1-75 si è rivelata la monoposto più veloce anche nel mini long run confermandosi la vettura più competitiva sull’insidiosa pista dell’Albert Park, sebbene la Red Bull si sia nettamente avvicinata.

Buoni i riscontri anche della Mercedes, deludente nel giro secco, ma indiscutibilmente meglio nella durata con George Russell dopo che i meccanici hanno lavorato sul flap mobile che sfregava sul profilo principale e impediva una normale apertura del DRS. La W13 è 11esima con l’inglesino a 1”2 da Leclerc ed è 13esima con Lewis Hamilton che paga tre decimi al compagno di squadra. I due piloti di Brackley avevano due configurazioni aerodinamiche diverse (Lewis con un nolder) che convergeranno a quelle di Russell che aveva provato l’epta campione in mattinata.

La sorpresa della giornata è Fernando Alonso: lo spagnolo infila al quarto posto l’Alpine dotata del nuovo motore Renault (il terzo della stagione) e paga solo mezzo secondo dal vertice, lasciandosi alle spalle un Sergio Perez che è stato preso in contropiede. Va detto che il messicano ha svolto un lavoro diverso da Max nel tentativo di mettere insieme i dati per deliberare un setup competitivo.

Dietro alla seconda Red Bull ci pensa Esteban Ocon a confermare il buon momento dell’Alpine che capitalizza il nuovo fondo più leggero di circa 4 chili. Valtteri Bottas valorizza il potenziale dell’Alfa Romeo mettendo la C42 in una dignitosissima settima posizione.

In crescita la McLaren con Lando Norris ottavo e Daniel Ricciardo decimo: a Woking respirano, perché in Australia la MCL36 sembra funzionare meglio.

Pierre Gasly infila l’AlphaTauri al nono posto divaricando le due McLaren, mentre Yuki Tsunoda scivola al 12esimo posto, comunque davanti a Hamilton. L’unica Aston Martin in pista, quella di Lance Stroll ha chiuso 14esima, mentre Sebastian Vettel non è sceso in pista perché i meccanici stanno sostituendo la power unit Mercedes che è andata arrosto in mattinata. Il pilota tedesco è sotto investigazione perché ha scelto a fine turno FP1 di tornare ai box con una moto in pista con il casco non allacciato.

Guanyu Zhou è 15esimo con la seconda Alfa Romeo: il cinesino si messo davanti alla Haas di Kevin Magnussen, mentre Mick Schumacher è 18esimo fra le due Williams di Alexander Albon e Nicholas Latifi. La vettura di Grove è una delle grandi delusioni di questo avvio di stagione…