F1 | Melbourne, Libere 1: Hamilton fra le due Red Bull

Max Verstappen non cede di un millimetro, mai. Il due volte campione del mondo è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP dell'Australia con un tempo impressionante: l'olandese ha colto un 1'18"790 che risulta oltre un secondo migliore rispetto alla FP1 dello scorso anno. Il salto non è dovuto alle quarta zona DRS, ma alla crescita delle prestazioni delle monoposto 2023. Max si è dedicato allo sviluppo della RB19 con le soft, mentre Sergio Perez ha lavorato sulle medie con due programmi separati per raccogliere più informazioni prima che anche il messicano provasse il giro secco.

Verstappen a inizio turno ha accusato piccole noi al cambio, mentre poi ha patito una macchina non perfettamente bilanciata, tanto da incappare anche in un insolito testacoda. Ciononostante l'arancione ha rifilato mezzo secondo al compagno di squadra. Fra le due Red Bull ha saputo infilarsi Lewis Hamilton con la W14: il sette volte campione del mondo è arrivato a 433 millesimi dall'iridato, mostrando una buona adattabilità della freccia d'argento al cittadino di Melbourne, mentre George Russell è nono a quasi un secondo, essendosi dedicato a un altro piano operativo.

Non delude l'Aston Martin: Fernando Alonso ha piazzato la AMR23 al quarto posto con un distacco di appena 24 millesimi dalla RB19 di Perez. Lo spagnolo è stato mandato all'attacco dalla squadra di Silverstone, mentre Lance Stroll, decimo, ha pensato di più alla gara, differenziando come gli altri il piano di lavoro.

E la Ferrari? La rossa ha iniziato bene, considerato il suo momento difficile. Charles Leclerc è quinto seguito da Carlos Sainz separato di un paio di decimi. Il monegasco è attaccato a Perez e Alonso e a un decimo da Hamilton: solo Verstappen è fuori portata. Charles ha girato con la SF-23 dotata del fondo standard, mentre Sainz con quello "parcheggiato" a Jeddah con il rialzo nel bordo d'uscita davanti alla ruota posteriore. E' una Ferrari che non ha cercato la prestazione, ma che ha lavorato in maniera solerte nella comprensione della macchina e sembra aver messo in pista una macchina coerente con la pista agli antipodi. Non c'è la sensazione di smarrimento vista nelle facce della squadra del Cavallino nei primi due appuntamenti, come se sia stato trovato il bandolo della matassa.

Vedremo. Intanto, Sainz (che è in odore di un'altra sostituzione di motore, dopo che i team clienti Alfa Romeo e Haas sono passati alla seconda power unit) ha effettuato un mini long run con le hard, le gomme che non hanno funzionato in Arabia Saudita, e ha tenuto un passo molto buono. Capiremo meglio nel secondo turno, ma la rossa sembra meno imbarazzante di quella vista in precedenza.

In settima piazza appare Lando Norris con la migliore McLaren che rialza la testa davanti all'Alpine di Pierre Gasly ottavo. Poco fuori dalla top 10 c'è un positivo Alexander Albon 11esimo con la Williams. La FW45 sembra meno peggio del previsto: anche Logan Sargeant si è portato al 15esimo posto prima di dover accostare la sua vettura per un problema meccanico e obbligare la direzione gara a esporre la seconda bandiera rossa a meno di 5 minuti dalla fine. La sessione non è più ripresa. Da segnalare che c'è stata un'altra interruzione quando mancavano 23 minuti alla bandeira scacchi: è saltato il segnale GPS e le sqiadre sono rimaste senza dati, per cui non aveva senso continuare a girare. Ci sono voluti una decina di minuti per ripristinare le informazioni e il turno è ripreso.

Oscar Piastri, giovane che corre in casa con la McLaren è 12esimo davanti alla prima Haas, quella di Nico Hulkenberg, mentre Kevin Magnussen in difficoltà nel trovare le misure sulla pista di Melbourne è addirittura ultimo dopo una serie di sbavature nelle vie di fuga.

Nyck De Vries ha messo l'AlphaTauri in 14esimo piazza e l'olandese ha fatto meglio di Yuki Tsunoda solo 17esimo: il giapponese ha perso un po' di fiducia dopo un'uscita per un errore in staccata. Non ha toccato le barriere, ma la sua AT04 è rimbalzata più volte con il fondo nella sabbia e certo non ne ha goduto.

Esteban Ocon è 16esimo con l'altra Alpine: il francese non ha impressionato, proprio come le due Alfa Romeo molto in ombra con Valtteri Bottas 18esimo e Guanyu Zhou 19esimo. Forse la C43 deve comprendere le novità aerodinamiche che sono state portate con un muso e l'ala anteriore ridisegnate.