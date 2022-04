F1 | Melbourne, Libere 1: due Ferrari, Verstappen staccato

Carica lettore audio

David Sanchez lo aveva detto che la Ferrari aveva preparato molto bene il GP d'Australia al simulatore. E i piloti della rossa non hanno deluso le aspettative del capo degli aerodinamici del Cavallino piazzando le due F1-75 in testa alla classifica della prima sessione di prove libere a Melbourne.

La rivista pista dell'Albert Park è stata velocizzata e non deve sorprendere se i tempi sono nettamente più veloci di quelli del 2019: Carlos Sainz con le gomme soft (mescola C5, la più morbida dell'offerta Pirelli) è arrivato a 1'19"806 rispetto all'1'23"599 di Lewis Hamilton di tre anni. Lo spagnolo ha fatto una bella differenza, lasciando Charles Leclerc a oltre mezzo secondo dopo un ultimo settore davvero impressionante della rossa.

Carlos è entrato in pista in leggero ritardo perché il muso con i sensori laser sull'ala anteriore non si montava al telaio. I meccanici del Cavallino hanno risolto subito il problema, prima che il madrlleno finisse sotto investigazione per un impedimento nei confronti di Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo.

Leclerc che, in un tentativo di partenza, è finito lungo nella ghiaia ma senza riportare danni sulla sua Ferrari disponeva di un estrattore con una modifica nella parte centrale. Il monegasco ha ripetuto una sbavatura all'uscita di curva 12 mentre stava effettuando un mini long run. Durante una sosta ai box la F1-75 di Leclerc è caduta dai cavalletti sul lato destro, ma non ha riportato particolarianni. Ferrari con tanti contrattempi, ma subito molto veloce.

La Ferrari ha trovato subito il passo giusto all'Albert Park, un tracciato che sulla carta doveva essere favorevole alla Red Bull: Max Verstappen, che ha usato due treni di soft, è solo quarto con un distacco di otto decimi da Sainz. L'olandese ha provato una modifica a metà turno che non gli è piaciuta ed è tornato indietro. Non deve sorprendere, quindi, se Sergio Perez è davanti al suo capitano con la RB18 ad appena 22 millesimi dalla prestazione di Leclerc.

La rossa detta il passo e la Red Bull insegue nel primo assaggio australe: al quinto posto si arrampica Lando Norris con la McLaren insolitamente in bella vista al venerdì. L'inglese lascia 1"1 alla Ferrari, ma la MCL36 sembra adattarsi a Melbourne, visto che anche Daniel Ricciardo non è disperso con un incoraggiante ottavo posto.

Prosegue il momento positivo di Esteban Ocon sesto con l'Alpine dotata del fondo alleggerito: il francese si è filato davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Il sette volte campione dle mondo è settimo con un distacco importante (1"221), ma l'inglese sarebbe stato il più rapido nel mini lomg run, segno che a Brackley forse ci hanno capito qualcosa sul come far funzionare la W13. George Russell, invece, è solo 12esimo e paga quattro decimi da Hamilton.

La top 10 è completata da Fernando Alonso che porta in pista il terzo motore Renault sull'Alpine A522 davanti all'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, mentre il cinese Zhou è 15esimo e lascia sei decimi al finlandese.

Yuki Tsunoda è davanti a Pierre Gasly con l'AlphaTauri dotata del terzo motore Honda: il giapponese è 11esimo con il capo squadra 14esimo. Debutto difficile per Sebastian Vettel: il tedesco dopo che ha saltato le prime due gare per COVID, non ha potuto fare molto strada perché ha ceduto il motore Mercedes della sua Aston Martin. Abbiamo visto Seb più impegnato a spegnere il principio d'incendio del motore Mercedes. Il cedimento mette in allarme i tecnici di Brixworth per una tottuta non prevista...

Vettel, comunque, ha fatto nettamente meglio di Lance Stroll solo 1esimo con l'altra "verdona" davanti alla Williams di Alexander Albon. Kevin Magnussen non è in perfette condizioni fisiche ma è comunque riuscito a fare meglio di Mick Schumacher sulla Haas: il tedesco sta prendenbdo le misure alla VF-22 ricostruita dopo il terribile botto nelle qualifiche di Jeddah. Fra le due Haas c'è l'incolore Nicholas Latifi sempre in difficoltà la FW44.