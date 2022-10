F1 | Mekies: "La velocità massima Red Bull è un'ottima protezione"

Carica lettore audio

Grazie alla vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio degli Stati Uniti di domenica, la Red Bull ha conquistato un titolo Costruttori di F1 che le mancava ormai dal 2013.

Per Verstappen si è trattato del 13° successo stagionale, che gli ha permesso di eguagliare il record di Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Per la squadra di Milton Keynes invece era addirittura il 15° di una stagione letteralmente dominata.

Nemmeno un guasto ad una delle pistole per il cambio gomme, costato circa nove secondi, ha impedito di imporsi all'olandese, che ha superato in pista la Ferrari di Charles Leclerc e poi è andato a riprendere anche la Mercedes di Lewis Hamilton, favorito in entrambi i casi dal vantaggio in termini di velocità massima della RB18.

Leclerc era stato capace di rimontare dal 12° posto in griglia ed è saltato davanti a Verstappen proprio in occasione del pit stop lento del campione del mondo. Tuttavia, è riuscito a rimanergli davanti solamente un paio di giri prima che Max si riprendesse la posizione.

Verstappen ha superato sia Leclerc che Hamilton al termine del lungo rettilineo opposto del tracciato texano, sfruttando il potentissimo DRS della sua monoposto, senza che i suoi avversari potessero opporre troppa resistenza.

"Non è la prima gara che corrono con un vantaggio di velocità massima rispetto a tutti gli altri concorrenti", ha detto Mekies, direttore sportivo della Ferrari, dopo la gara.

"Sono riusciti a gestirlo e certamente quando ci sono delle lotte come quelle di oggi, è un vantaggio. È un aspetto che cerchiamo sempre di bilanciare tra tempo sul giro e velocità massima".

"Il risultato è che hanno avuto un po' di vantaggio sul ritmo, come nella maggior parte delle domeniche di quest'anno".

"Nei nostri confronti hanno una protezione molto buona e possono attaccare con la loro top speed".

La vittoria di Verstappen ha allungato la striscia di successi della Red Bull ad otto gare, mentre l'ultima affermazione di un pilota non Red Bull risale al Gran Premio d'Austria, quando Leclerc vinse per la Ferrari nel mese di luglio.

Il compagno di squadra di Leclerc, Carlos Sainz, ha iniziato la gara dalla pole position, ma un contatto alla prima curva con George Russell lo ha mandato in testacoda. L'incidente ha provocato danni irreparabili alla sua F1-75, costringendolo al ritiro al termine del primo giro.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, the field as Carlos Sainz, Ferrari F1-75, spins in the first corner Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"È stato un po' uno shock perdere Carlos in quel modo, dopo poche centinaia di metri, ed è abbastanza raro che accada", ha detto Mekies.

"Fa parte del gioco, ma è un peccato, perché era una grande opportunità e penso che tutti - noi, Red Bull e Mercedes - eravamo vicini sul passo, quindi sarebbe stato bello essere in lotta anche con Carlos".

Leclerc ha concluso la gara al terzo posto, ma ha ammesso di aver provato un po' di delusione per quanto è stato veloce e per quello che avrebbe potuto fare senza la penalità.

"Partire dalla P12 con Charles e, ad un certo punto, lottare per la P2 è stato un modo brillante per risalire la classifica, quindi complimenti a Charles e alla squadra", ha detto Mekies.

"Credo che ad un certo punto ci sia stata anche una bella lotta con Max. Ha lottato molto duramente, ma probabilmente siamo ancora un po' indietro rispetto a lui in condizioni di gara, ma sicuramente Charles ha dato il meglio di sé", ha concluso.