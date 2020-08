Mekies: "Abbiamo puntato a una Rossa per la gara"

Il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, ha fatto il punto su uno dei weekend più difficili affrontati dalla Ferrari negli ultimi anni. Emerge l’approccio analitico da ingegnere, focalizzato sulle soluzioni (ovvero ciò che sarà) piuttosto che sul problema in sé (ciò che è oggi).

Un problema, quello accusato a Spa dalla due SF1000, le cui origini non sono ancora chiare, e che Makies ammette di aver preso la squadra alla sprovvista.

In attesa di conoscere la natura del male ‘misterioso’ che ha colpito le Rosse in Belgio, l’ingegnere francese si augura una gara bagnata ed elogia lo spirito di squadra emerso in un momento difficile, con Leclerc e Vettel in prima fila nel provare a fare gruppo.

Mattia Binotto ha indicato il problema nell’impossibilità di mandare in temperatura gli pneumatici...

“Si, esatto. Venerdì ci siamo trovati a dover affrontare una situazione eccezionale. Non abbiamo ancora del tutto compreso cosa ha determinato questa situazione, ma fortunatamente si tratta di circostanze che accadono raramente".

"Non siamo riusciti a far funzionare la monoposto, ed è stata una sorpresa, abbiamo provato di tutto tra venerdì e ieri mattina per risolvere la situazione, la macchina ha migliorato un po' la resa delle gomme e almeno siamo riusciti a dare ai piloti un miglior feeling con la vettura".

"Abbiamo fatto dei progressi migliorando un po' la posizione in qualifica, e sotto alcuni aspetti è stato un lavoro positivo, ma resta la parte negativa della situazione, ovvero dobbiamo capire qual è la causa principale che ci ha portato così tanto fuori dalla finestra giusta far funzionare gli pneumatici”.

È qualcosa che vi preoccupa ancora?

“Dobbiamo scavare nel problema per assicurarci di aver compreso cosa ha determinato questa situazione, al momento abbiamo delle informazioni che ci dovrebbero permettere di affrontare la gara senza dover partire alla sprovvista. Tutti, dai piloti agli ingegneri, hanno mantenuto il giusto atteggiamento e il giusto approccio dopo le difficoltà che abbiamo incontrato venerdì, e dopo le prove abbiamo lavorato di notte per provare a venire a capo dei problemi contando sul supporto dei ragazzi in fabbrica".

"Non abbiamo ribaltato la situazione come avremmo voluto, ma sicuramente siamo in una condizione migliore di venerdì. Non è neanche lontanamente vicino alla nostra posizione, ma come detto questa sarà la face successiva, capire cosa è successo”.

Quale tipologia di lavoro è stato fatto prima della qualifica?

“Non credo che abbiamo davvero trovato una soluzione, non siamo ancora usciti dai problemi che accusiamo su questa pista. Abbiamo provato setup molto diversi per cercare di recuperare la fiducia e cercare di far funzionare le gomme verificando con qualche progresso, poi in gara sappiamo che la situazione sarà diversa, abbiamo anche un po' più di carico aerodinamico rispetto alla concorrenza, e forse questa scelta ci aiuterà se il meteo non sarà dei migliori”.

Le previsioni confermano la possibilità di una gara parzialmente o completamente sotto la pioggia. Credi che per voi possa essere un bonus da sfruttare?

“Direi di sì, quando si parte così indietro ogni variabile che può contribuire a mischiare un po' le carte è benvenuta. Poi, come ho detto, abbiamo puntato su un carico aerodinamico maggiore rispetto ai nostri avversari diretti, e questo potrebbe tramutarsi in un vantaggio in caso di gara bagnata”.

Se ci sarà la possibilità di prendervi qualche rischio lo farete?

“Sì, assolutamente, se si presenterà l’opportunità lo faremo. Il nostro è un momento difficile e dobbiamo superarlo, poi come ho detto anche quando ci siamo ritrovati in gruppo, stiamo vivendo una situazione che ci insegnerà molto, e sono sicuro che ci sarà anche un aspetto positivo per tutta la squadra quando torneremo al nostro ritmo”.

Molti addetti ai lavori sostengono che il vostro primo problema sia la carenza di potenza della power unit. Pensate che ci sia un solo problema o più situazioni deficitarie?

“Non voglio essere frainteso: sappiamo che la performance quest'anno non è buona, e non vogliamo scappare davanti ai problemi. Allo stesso tempo sappiamo che c'è un limite a ciò che possiamo fare a breve termine, così come sappiamo che la tipologia di piste come Spa non ci aiuta".

"Sappiamo anche che queste tipologie di piste non vengono nella direzione della nostra macchina. Detto questo, siamo ancora molto insoddisfatti del punto di partenza e di come ha funzionato la macchina venerdì, ma fortunatamente abbiamo recuperato un po' di terreno. Nel frattempo abbiamo anche perso tempo cercando di risolvere i problemi che abbiamo, senza però ancora aver tirato fuori una ragione certa”.

Cosa potete realisticamente aspettarvi dalla gara?

“Questa è una pista dove è possibile sorpassare. Non sto dicendo che abbiamo il ritmo per poter recuperare facilmente delle posizioni, ma con un'alta probabilità di pioggia, con una monoposto che è stata indirizzata sul setup di gara e potendo contare su Seb e Charles, non si sa mai".

"Devo dire che in un momento non proprio facile, come quello di questo fine settimana, i nostri piloti hanno fatto gruppo molto bene con la squadra. Sono sicuro che tutti vogliamo provarci e lotteremo duramente per provare a portare a casa dei punti. Questo è il nostro obiettivo in gara”.