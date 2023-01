F1 | McNish: "Le regole 2026 sono una buona scorciatoia per Audi"

Carica lettore audio

Alla fine di agosto, Audi ha annunciato che entrerà in F1 per la prima volta quando verrà introdotta la prossima serie di regolamenti sulle power unit per la stagione 2026.

L'ingresso in F1 vedrà Audi associarsi alla Sauber, che attualmente corre sotto il marchio Alfa Romeo. Audi fornirà i motori alla squadra svizzera e prenderà una partecipazione di maggioranza per dare vita alla sua attività di F1.

Il nuovo regolamento porrà maggiore enfasi sull'energia elettrica e sui carburanti sostenibili, e coinciderà anche con un nuovo ciclo di regolamenti tecnici per i telai.

McNish, che è direttore del coordinamento motorsport del Gruppo Audi, ritiene che il cambiamento dei regolamenti sui motori per il 2026 sia un "buon momento" per l'ingresso di Audi nel Circus.

"C'è sempre un momento in cui tutte le stelle si allineano", ha detto McNish a Motorsport.com all'Autosport International sabato.

"Questo è chiaramente il punto in cui si trova l'azienda con i regolamenti tecnici. E nel 2026, con la modifica del regolamento di base, sarà una buona scorciatoia per i preparativi".

"È sicuramente emozionante. Tutti ne sono entusiasti. Ma allo stesso tempo c'è molto lavoro da fare da qui alla prima gara".

Audi ha ampliato le proprie strutture per incorporare il progetto F1 a Neuburg, in Germania, e a dicembre ha iniziato a costruire un nuovo edificio di 3.000 metri quadrati che ospiterà i banchi prova per lo sviluppo della power unit.

Allan McNish speaking at the Autosport International Show Photo by: Motorsport Images

McNish ha detto che attualmente l'Audi si concentra sulle prime fasi di sviluppo della power unit, dato che il legame con la Sauber non inizierà ufficialmente prima di tre anni, ma che c'è già un crescente senso di eccitazione per il progetto F1.

"C'è sempre più personale in arrivo, il che è molto interessante ed eccitante", ha detto McNish.

"Ogni giorno arriva un'e-mail con una nuova persona ed un nuovo volto, che ti dice cosa stanno facendo".

"Si capisce che c'è uno slancio molto importante, e questo è un aspetto davvero positivo. È un nuovo progetto. È qualcosa che si sta costruendo dall'inizio".

"Questo è senza dubbio un punto molto positivo per noi. Credo che al momento ci siano molti sorrisi".