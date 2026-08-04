F1 | McNish: "Audi migliore del previsto in qualifica, ma dobbiamo lavorare sulle partenze"

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Audi fa il suo debutto in F1 quest'anno ed entra nella pausa estiva reduce da tre piazzamenti consecutivi in zona punti.

Ed Hardy Oleg Karpov
Modificato:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Il racing director di Audi, Allan McNish, è rimasto positivamente sorpreso dall’inizio della sua squadra nella stagione 2026 di Formula 1, citando le qualifiche come un punto di forza per il team debuttante.

Il marchio tedesco ha ottenuto cinque presenze in Q3 nelle prime 11 gare della stagione tra Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, che in qualifica hanno rispettivamente una posizione media di 12° e 13°.

Segna certamente un avvio costante per Audi, che ha rilevato una squadra storica come la Sauber il vista del 2026 e attualmente ha 12 punti, 10 dei quali sono arrivati nelle ultime tre gare.

Questo miglioramento di forma può essere in parte attribuito agli aggiornamenti introdotti in Austria, quattro gare fa, concentrati sulle curve a bassa velocità, che l’hanno aiutata in Ungheria nell’ultima uscita, dove Hulkenberg ha conquistato due punti con il nono posto.

Quando gli è stato chiesto di fare un bilancio della stagione fino a questo punto, McNish, che ha sostituito l’ex boss Jonathan Wheatley prima del quarto round a Miami, ha detto: "Sono contento. Il fatto che ci siamo evoluti molto come team, in realtà, da quando sono stato coinvolto direttamente, mi fa vedere una crescita nelle persone, mi dà fiducia nelle persone".

"Penso che stiamo funzionando come squadra, e oggi è stata una gara piuttosto difficile per vari motivi, ma il modo in cui l’abbiamo eseguita mi è sembrato buono".

"In termini di prestazioni della vettura, penso che siamo migliori in qualifica di quanto mi aspettassi. Non pensavo che saremmo stati così veloci e così costantemente, e siamo in grado di gestirlo. Ora però dobbiamo fare di nuovo un passo avanti".

Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team

Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ma con l'Audi ottava in classifica, a 54 punti dai leader del centro gruppo della Racing Bulls, che occupano il quinto posto, e a 165 dalla top 4, ci sono ancora aspetti che la squadra deve migliorare.

La power unit è uno di questi, dato che il suo telaio è considerato uno dei migliori, mentre le partenze in gara sono un’altra area problematica, visto che a Budapest Hulkenberg è sceso dal 10° all’11° posto, prima di recuperare e conquistare i suoi primi punti del 2026.

"In termini di cose di cui non siamo così soddisfatti o che possiamo migliorare, dobbiamo sicuramente lavorare sulle partenze", ha aggiunto McNish.

"È qualcosa che, ancora una volta, ci ha penalizzato (a Budapest), finendo dietro a Lawson, perché alla fine avevamo l’opportunità di essere davanti ad una delle Racing Bulls, ma siamo dietro ad entrambe".

"Ma nel complesso, ne esco pensando che, sì, abbiamo molto che possiamo migliorare, molto, e molto che dobbiamo migliorare, ma abbiamo anche appena superato la Williams nel campionato costruttori".

"Siamo entrati costantemente in Q3, ultimamente siamo stati costantemente nella top 10 in gara e a punti, e posso vedere, con lo sviluppo che stiamo facendo come squadra a livello operativo ed anche tecnico, che in realtà diventeremo solo più forti".

"Suppongo che questa sia la cosa più importante che provo: serenità. Più che fiducia, serenità, perché stiamo semplicemente diventando più forti in una tendenza al rialzo in questo momento".

"Ma ad essere totalmente onesti, siamo nel centro gruppo e il divario dalle prime quattro squadre è grande. Però, considerando che abbiamo disputato 11 gare nella nostra storia in Formula 1, penso che in realtà sia una posizione abbastanza buona in cui trovarsi".

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