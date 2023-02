F1 | McLaren: aggiunti Vandoorne e Drugovich tra le riserve

Carica lettore audio

Non solo Mick Schumacher. Oltre al giovane tedesco, quest'anno tra le fila della Mercedes, la McLaren si è assicurata i servizi anche di Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne come piloti di riserva per la stagione 2023.

Si allunga quindi la lista dei piloti che potranno sostituire Lando Norris e Oscar Piastri qualora ve ne fosse il bisogno in caso di necessità, che ora comprendere anche le due riserve della Aston Martin, con cui è stato stilato un accordo di collaborazione ma solo per le prime 15 gare del campionato.

L'accordo copre la maggior parte della stagione di F1 2023, dall'inizio di marzo con il Gran Premio del Bahrain fino al quindicesimo round, il Gran Premio d'Italia nel primo fine settimana di settembre.

"L'AMF1 ha concordato che la McLaren avrà accesso ai nostri piloti di riserva, Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, nel caso in cui siano necessari per le prime 15 gare del 2023", ha annunciato la Aston Martin sui social media, mentre la McLaren ha pubblicato una dichiarazione analoga.

La McLaren potrà avere accesso ai tre piloti a seconda delle loro mansioni durante l'anno, dato che Vandoorne prenderà parte al campionato di Formula E. Vandoorne, che ora corre per DS Penske in FE dopo aver vinto il titolo l'anno scorso con la Mercedes, darà chiaramente priorità ai suoi impegni nella serie elettrica, mentre Schumacher e Drugovich non hanno ancora svelato i loro piani per il 2023 extra-F1.

Felipe Drugovich con l'Aston Martin AMR22 durante i test di Abu Dhabi Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vandoorne aveva già corso per la McLaren nelle stagioni 2017 e 2018, ma dopo due anni difficili al fianco di Fernando Alonso, il belga fu messo da parte a favore di Lando Norris. Dopo l'amara esperienza nella massima categoria delle monoposto, Vandoorne fu poi preso dalla Mercedes sia come pilota di riserva che per guidare il suo neonato programma Formula E. Dopo aver ottenuto il titolo nell'ultimo anno delle Frecce d'Argento nella categoria elettrica, il belga si è poi trasferito in DS Penske per una nuova avventura.

Drugovich ha ottenuto il posto di riserva all'Aston Martin dopo aver vinto il titolo in Formula 2 la scorsa stagione al suo terzo anno nella serie, collezionando cinque vittorie e quattro pole position.