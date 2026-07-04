F1 | McLaren: un problema ai freni rallenta Norris, ma le posizioni rispecchiano il valore delle MCL40

Le aspettative della McLaren in vista del Gran Premio di Gran Bretagna non erano mai state particolarmente alte. La squadra di Woking è in ritardo in termini di drag e gestione dell’energia rispetto alle rivali di vertice - Mercedes, Ferrari e Red Bull -. Inoltre non monta ancora la nuova power unit Mercedes che la Casa tedesca ha introdotto per sé e per i team clienti.

Silverstone era quindi già indicata come una pista piuttosto ostica per i campioni in carica e non è stata una sorpresa quando le MCL40 sono rimaste lontane dalla lotta al vertice nelle prove libere inaugurali: Oscar Piastri e Lando Norris erano rispettivamente a 0"887 e 1"028 dal riferimento di Lewis Hamilton, in quinta ed in settima posizione. Le cose non sono migliorate troppo nemmeno nella Sprint Qualifying, con Norris sesto e Piastri settimo, anche se più vicini al tempo della pole del sette volte campione del mondo, con un distacco di tre decimi.

Ciò che ovviamente non ha aiutato, però, è stato il danno al condotto del freno anteriore subito da Norris, che ha portato ad un cambio del musetto per il campione del mondo in carica e lo ha messo decisamente in difficoltà in vista della SQ3.

“Ha inciso parecchio, più di quanto pensassi, perché solo nell’ultimo run siamo riusciti a sistemarlo,” ha detto Norris. “I ragazzi hanno fatto un buon lavoro nel sistemarlo per l’ultimo run, ma la macchina era completamente diversa e di nuovo molto migliore.

“Quindi è solo che, se sono stato piuttosto disastroso per gran parte del tempo, siamo stati fortunati a riuscire a sistemarlo, perché sembrava una macchina completamente diversa. Ma quando ho preso confidenza per l’ultimo giro, ho sentito che avrei potuto spingere molto di più".

“Quindi oggi siamo stati un po’ sfortunati, ma penso che anche il passo fosse comunque lì o giù di lì”.

Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sebbene il danno abbia influito sulla sua preparazione in vista della sessione finale, il pilota della McLaren ha comunque chiuso nella posizione che ci si aspettava da lui. Significa che condividerà la terza fila con la Mercedes di George Russell, che Norris si aspetta sia troppo forte per lui nella gara corta di sabato.

Guarda invece alla Red Bull di Max Verstappen, che parte terzo, come al pilota con cui potrebbe potenzialmente lottare, dato che le Mercedes e le Ferrari dovrebbero avere troppo passo rispetto a lui.

“Forse possiamo potenzialmente lottare contro la Red Bull, ma la Mercedes di George è chiaramente molto più veloce,” ha detto Norris, che è preceduto anche dal compagno di squadra di Russell, Kimi Antonelli, secondo, e dall’altra Ferrari di Charles Leclerc, quarto.

“Quindi lottare contro una macchina molto più veloce sarà difficile, ma non si sa mai. Alla fine mi sentivo più contento, devo solo capire alcune cose e vedere cosa possiamo migliorare per domani”.

Il suo compagno Oscar Piastri ha provato una delusione simile dopo la Sprint Qualifying, dicendo di aver chiuso “più o meno” dove si aspettava. È particolarmente deludente per il 25enne, quarto in campionato, perché gli è rimasta la sensazione di aver massimizzato il suo risultato.

“Dopo le prove sembravamo piuttosto lenti,” ha detto Piastri, che condividerà la quarta fila con Isack Hadjar della Red Bull. “Quindi è circa dove pensavamo di essere. Penso, a dire il vero, probabilmente più vicini al gruppetto dietro Kimi e Lewis. Quindi sì, una giornata complicata, a essere onesti".

"Ho sentito di essere stato davvero sul pezzo oggi e di non aver avuto il passo, quindi è un po’ un peccato, ma ci riproveremo domani", ha concluso l'australiano.