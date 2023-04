F1 | McLaren: test a Imola mercoledì e giovedì coi piloti titolari

Carica lettore audio

La McLaren ha conquistato i primi punti nel rocambolesco GP d’Australia a Melbourne dopo un avvio di stagione 2023 molto difficile: la squadra di Woking con i piazzamenti di Lando Norris, sesto, e Oscar Piastri, ottavo, è salita in un colpo solo al quinto posto della classifica del mondiale Costruttori, mentre fino a Jeddah era addirittura in fondo alla graduatoria a squadre.

La squadra di Woking ha programmato due giorni di test all’Enzo e Dino Ferrari per mercoledì e giovedì con entrambi i piloti titolari, per preparali al GP dell’Emilia Romagna che sarà in calendario per il 21 maggio: ovviamente per regolamento non potrà essere utilizzata la MCL60, ma una vettura vecchia di due anni fa.

Il team diretto dal team principal Andrea Stella è in piena ristrutturazione: l’ingegnere di Orvieto ha messo mano alla conduzione tecnica chiamando dalla Ferrari David Sanchez che nel frattempo si è dimesso da Maranello, dopo che è stato giubilato il direttore tecnico James Key, colpevole di una MCL60 poco competitiva.

La McLaren ha pianificato un piano di rilancio della monoposto papaya che inizierà proprio da Baku con un pacchetto di novità tecniche che saranno corroborate a Imola da altri interventi: la squadra sta cercando di reagire alle difficoltà e non rinuncia all’idea di allenare i due piloti nella speranza di riposizionare il glorioso marchio nelle posizioni che merita.