F1 | McLaren: tagliati gli specchietti per la visibilità

La McLaren sembra aver ritrovato una buona forma a Monte Carlo con Lando Norris capace di portare la MCL36 in quinta posizione dopo le prove libere del GP di Monaco del venerdì. Il pilota inglese è stato il primo degli altri, anche se non era ancora al meglio della condizione fisica a causa dei postumi dell’infezione respiratorio che lo aveva colpito a Barcellona.

Sulla monoposto di Woking curata dai tecnici diretti da James Key sono state adottare un a serie di modifiche per adeguare la MCL36 alle specifiche caratteristiche della pista del Principato: l’angolo di sterzo è stato maggiorato per permettere ai piloti di svoltare al Loews e alla Rascasse senza dover sfiorare le barriere, mentre sono stati rifilati gli attacchi degli specchietti per permettere una migliore visibilità a Norris e Daniel Ricciardo.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sono state adottate anche due diverse soluzioni di sfoghi dell’aria calda sulle pance e per ora hanno potuto usare la versione più chiusa con meno branchie, segno che non ci sono grossi problemi di raffreddamento per la power unit Mercedes.

A completare il pacchetto c’è una diversa drake duct posteriore con presa d’aria e sfogo più grandi perché la velocità media di percorrenza a Monaco è la più bassa del mondiale e c’è il rischio di surriscaldare l’impianto frenante nei cestelli in carbonio.