F1 | McLaren svela il programma dei suoi piloti per i Test 1 del Bahrain

McLaren ha svelato quando Lando Norris e Oscar Piastri potranno girare al volante della MCL40 nei primi tre giorni di test in Bahrain, fissata dall'11 al 13 febbraio. Il 10, invece, il team sarà impegnato nel primo filming day.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: McLaren

La McLaren è il primo team ad annunciare qualcosa in vista del primo test ufficiale della stagione 2026 di Formula 1. Nel corso della mattinata odierna, la squadra diretta da Andrea Stella ha dato due notizie importanti in vista della prossima settimana, quando scatterà la prima tre giorni di prove a Sakhir.

Il team di Woking ha annunciato la divisione dei suoi piloti per i primi tre giorni di pista in Bahrain, previsti dall'11 al 13 febbraio.

Il primo giorno sarà totalmente dedicato a Oscar Piastri. Il pilota australiano avrà tutto il giorno a disposizione per continuare la comprensione e la messa a punto della MCL40 dopo i primi tre giorni in pista fatti a fine gennaio nello Shakedown di Barcellona.

Il giorno centrale, ovvero giovedì 12 febbraio, sarà invece Lando Norris ad avere a disposizione la giornata completa. Il campione del mondo in carica porterà avanti ciò che Piastri avrà iniziato il giorno precedente ed è possibile che McLaren possa far esordire le prime novità dopo aver fatto girare la vettura "base" al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Il terzo e ultimo giorno dei Test 1 del Bahrain vedrà impiegati entrambi i piloti titolari McLaren, con Lando Norris che girerà al mattino, mentre toccherà a Oscar Piastri completare la giornata di venerdì 13 febbraio.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: McLaren

McLaren, inoltre, ha dato un'altra importante informazione. Martedì 10 febbraio farà il suo primo filming day della stagione, ossia i 200 chilometri (dei 400 totali) previsti dal regolamento per le riprese commerciali, e lo farà proprio a Sakhir. Sarà un'occasione importante e per più motivi.

Il primo, quello meno importante, è legato alle riprese con la livrea che sarà presentata alle ore 16:00 italiane del 9 febbraio, ossia il giorno prima. La MCL40 non sarà più vesita di nero, ma avrà la colorazione definitiva.

La seconda notizia riguarda l'impiego dei due piloti. Lando Norris girerà al mattino, mentre Oscar Piastri ci sarà al pomeriggio. Dovranno girare con gomme "demo" fornite da Pirelli, così come prevede il regolamento sportivo, ma avranno comunque l'opportunità di vedere che tutti i sistemi siano a posto per l'esordio in pista nei test previsto per il giorno successivo e anche lavorare dal punto di vista del set up.

McLaren ha anche fatto sapere che il programma dei suoi piloti per il secondo test in Bahrain, quello fissato dal 18 al 20 febbraio, sarà svelato in un secondo momento. Molto probabilmente al termine del Test 1.

  Mattino Pomeriggio
Filming day Norris Piastri
     
Test Norris Piastri
     
Giorno 1 Piastri Piastri
     
Giorno 2 Norris Norris
     
Giorno 3 Norris Piastri

