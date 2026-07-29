F1 | McLaren, Stella: "Abbiamo cambiato rotta, ora siamo tornati in corsa"

La McLaren ha lasciato l’Ungheria con ottime notizie. Il primo tassello del programma di aggiornamenti, che si concluderà a Baku, è stato sufficiente per consentire alla MCL40 di tornare ad essere una monoposto vincente. Andrea Stella, fedele al suo stile, ha invitato alla prudenza, sottolineando come il risultato sia arrivato su un circuito con caratteristiche molto particolari, non facilmente replicabili sulla maggior parte delle piste del calendario. Serviranno quindi ulteriori verifiche prima di trarre conclusioni definitive.

“Ci sono tante variabili – ha spiegato il team principal – dal tipo di pneumatici utilizzati al loro livello di usura, fino alle temperature. Non voglio quindi trarre conclusioni affrettate, ma sembra che in gara il nostro vantaggio sia stato leggermente superiore rispetto alle qualifiche. Anche perché in qualifica il margine era di appena 12 millesimi”.

Andrea Stella, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L'impressione, osservando anche la soddisfazione che si leggeva sui volti degli uomini McLaren al termine della gara dell'Hungaroring, è che la squadra sia tornata a ricoprire un ruolo da protagonista che mancava dall'inizio della stagione. C'era stato l'exploit di Miami, rimasto però un episodio isolato. Il passo avanti compiuto in Ungheria nasce anche da una revisione di alcuni concetti della monoposto. Come avviene ormai in tutte le squadre, è stato fondamentale osservare con attenzione le vetture di riferimento.

“Credo che l'aspetto principale di questi aggiornamenti sia l'introduzione di componenti che seguono un concetto leggermente diverso in alcune aree della monoposto – ha confermato Stella – ci siamo resi conto, osservando anche le soluzioni adottate da alcune vetture più veloci della nostra, che dovevamo correggere la rotta. C'è stato un grande sforzo da parte del reparto aerodinamico per capire quale fosse la direzione di sviluppo da seguire. E sappiamo che, quando la McLaren individua la strada giusta, è in grado di svilupparsi in modo molto efficace”.

L'Ungheria, più che un punto d'arrivo, sembra rappresentare un nuovo punto di partenza. Individuata la direzione corretta, a Woking lo sviluppo della MCL40 proseguirà a pieno ritmo. “Se vogliamo essere in grado di lottare costantemente per le vittorie dobbiamo continuare a introdurre ulteriori aggiornamenti – ha chiarito Stella – questo è il nostro piano, ma sappiamo che sarà così anche per tutte le altre squadre. Come avevamo previsto all'inizio della stagione 2026, siamo nel pieno di una corsa agli sviluppi. La buona notizia è che la McLaren è tornata a farne parte, lottando nuovamente per la leadership”.

McLaren MCL40: il retrotreno con il nuovo cofano motore Foto di: AG Photo

Il miglior weekend di lavoro con Mercedes HPP

Oltre alla bontà degli aggiornamenti tecnici c'è però un altro elemento che in Ungheria ha contribuito in modo determinante al ritorno al successo. Sin dall'inizio della stagione i vertici della McLaren hanno evidenziato le difficoltà, per certi versi inedite, incontrate nello sfruttamento del potenziale della power unit. Nella prima parte dell'anno la squadra ha dovuto fare i conti anche con problemi di affidabilità, ma il vero nodo è sempre stato quello di riuscire a estrarre il massimo dalla power unit Mercedes. Non a caso, al termine del Gran Premio d'Ungheria, Stella ha voluto soffermarsi proprio su questo aspetto.

“Ho ringraziato la squadra per il lavoro che ci ha permesso di portare in pista gli aggiornamenti, ma un ringraziamento importante va anche al personale di Mercedes HPP. Ci sono state diverse discussioni e, successivamente, è stato svolto un lavoro eccellente. Credo che il weekend ungherese sia stato l'evento in cui McLaren e HPP hanno collaborato meglio per spremere ogni singolo millesimo dalla power unit. Essere riusciti a conquistare la pole position con appena 12 millesimi di vantaggio conferma quanto ogni dettaglio possa fare la differenza, ed è giusto che, al termine di un weekend così positivo, venga riconosciuto anche il contributo dei nostri partner”.

Per una squadra reduce da due stagioni vissute ai vertici era necessaria anche un'importante iniezione di fiducia. Il ritorno alla vittoria di Lando Norris rappresenta un passaggio significativo, considerando che il suo ultimo successo risaliva al Gran Premio del Brasile dello scorso anno. Ritrovarsi nuovamente al comando di una gara sembra avergli restituito entusiasmo, al punto da ignorare le indicazioni ricevute via radio di ridurre il ritmo. “Stavamo semplicemente gestendo la corsa – ha rivelato Stella – non c'era alcuna necessità di utilizzare i cordoli, cosa che avevamo esplicitamente raccomandato più volte. Inoltre non volevamo sottoporre la vettura a uno stress meccanico inutile”.

Oscar Piastri, McLaren: il ritiro per la rottura del cambio Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il riferimento è probabilmente all'allarme scattato dopo il ritiro di Piastri, costretto a fermarsi a bordo pista per un problema alla trasmissione. Lo stop di Oscar è stata l'unica vera nota stonata del fine settimana papaya, soprattutto in chiave campionato Costruttori. Oggi i 159 punti di ritardo dalla Mercedes rendono la rimonta estremamente complicata, ma la McLaren sa bene quanto la seconda parte della stagione possa cambiare gli equilibri.

Lo scorso anno, a parti invertite, proprio la McLaren ha vissuto in prima persona la rincorsa di Max Verstappen, che dopo il Gran Premio d’Ungheria accusava 88 lunghezze di ritardo da Norris. Dieci gare più tardi, sotto la bandiera a scacchi di Abu Dhabi, Norris ha avuto la meglio per sole due lunghezze.