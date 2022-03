Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | McLaren: si isola il disco con una cover in titanio La squadra di Woking dopo aver mostrato un potenziale molto interessante nei test di Barcellona, con la MCL36 ha accusato dei gravi problemi di surriscaldamento ai freni anteriori che hanno impedito a Lando Norris di girare con continuità. Il team ha portato per il primo GP un copri disco in titanio nel tentativo di risolvere il guaio, in attesa di una soluzione definitiva che è allo studio.