F1 | Mick Schumacher in McLaren: sarà il pilota di riserva

Prosegue il rapporto di collaborazione tra Mercedes e McLaren, non solo per quanto riguarda la Power Unit, ma anche i piloti. I due team, infatti, condivideranno anche Mick Schumacher nel ruolo di riserva, con la squadra di Woking che potrà richiedere il suo intervento in caso di necessità.

L'ex pilota della Haas, con due stagioni in Formula 1 all'attivo, si è unito alle Frecce d'Argento a fine 2022 con il ruolo di pilota di riserva e del simulatore dopo non essere riuscito ad assicurarsi un sedile a tempo pieno per la nuova stagione, con la squadra americana che gli ha preferito Nico Hulkenberg.

Le due scuderie in passato avevano già condiviso Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries, allora riserve della Mercedes, ma, con l'addio del belga in direzione Aston Martin e il passaggio dell'olandese in AlphaTauri, si è reso necessario trovare un altro pilota d'esperienza che potesse essere a disposizione per le emergenze, per altro conoscendo già le dinamiche e le impostazioni della Power Unit Mercedes.

Si tratta quasi della chiusura di un cerchio per Schumacher: Andrea Stella, nuovo Team Principal della McLaren a partire da quest'anno, in passato aveva lavorato a stretto contatto con il padre di Mick, il sette volte campione del mondo Michael Schumacher, in qualità di Performance Engineer.

Il tedesco si è già recato a Woking negli ultimi giorni, dove ha completato le procedure per il sedile della nuova MCL37, la quale verrà presentata il prossimo 13 febbraio nel teatro del McLaren Techonolgy Centre.

Annunciando la novità, la McLaren ha dato il benvenuto al giovane tedesco nella famiglia: "La McLaren potrà avvalersi di Mick Schumacher come pilota di riserva durante la stagione di F1 2023 come parte del nostro accordo con la Mercedes. Benvenuto in famiglia, Mick".