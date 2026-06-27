F1 | McLaren rimanda il debutto dell'ala ribaltabile: non ha funzionato come previsto nelle verifiche

C’era grande attesa attorno all’ala posteriore sperimentale che McLaren avrebbe dovuto provare nelle libere in Austria. Si trattava della soluzione sviluppata a Woking, basata sullo stesso concetto dell’ala ribaltabile già vista sulle vetture Ferrari e Red Bull. Tuttavia, nonostante i piani iniziali, questa nuova ala non ha fatto il proprio debutto e, solo per il momento, è stata messa da parte in attesa di ulteriori prove.

McLaren aveva chiarito fin dall’inizio che si trattava di un elemento sperimentale, quindi non sorprende che siano emersi problemi ancora prima di scendere in pista, una situazione che può verificarsi in questi casi. Durante le verifiche effettuate nei box, i tecnici hanno riscontrato che il funzionamento dell’ala non fosse ancora ottimale e hanno scelto di rinviare la prova.

"Nelle ultime settimane abbiamo fatto un grande lavoro in fabbrica, cercando semplicemente di portare qualcosa a questo evento, perché sapevamo che sarebbe stata una buona opportunità per testare l'ala", ha dichiarato il direttore tecnico della McLaren Neil Houldey.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Negli ultimi giorni c'è stato molto lavoro in laboratorio e sapevamo che, una volta arrivati qui, avremmo avuto ancora un po' di lavoro di approvazione da fare. Quando l'abbiamo montata e abbiamo effettuato la verifica finale, non ci siamo sentiti abbastanza sicuri da farla debuttare nella prima sessione. Quindi, la rispediamo indietro e abbiamo ancora un po' di lavoro da fare prima di riportarla in pista”.

Sia Ferrari sia Red Bull hanno già mostrato quanto sia complesso far funzionare un’ala ribaltabile, perché i meccanismi interni necessari a consentire la rotazione sono ingegnosi ma anche molto difficili da progettare e rendere affidabili. In questo contesto, la soluzione portata da McLaren e intravista ieri nel box sembra avvicinarsi alla filosofia Red Bull, almeno per quanto riguarda l’architettura del sistema.

A differenza della soluzione Ferrari, che ha spostato il comando all’interno degli endplate, McLaren e Red Bull hanno mantenuto un attuatore centrale. Questo implica che il flap debba sollevarsi al di sopra dell’attuatore ruotando da dietro. Di conseguenza, è probabile che anche la versione McLaren adotti un sistema laterale articolato, simile a quello della RB22, con più elementi dedicati a sollevare la parte più esterna del flap e a garantire la corretta rotazione dell’ala.

“Non voglio entrare nei dettagli tecnici, ma ci siamo resi conto, una volta azionata, che in realtà non faceva ciò di cui avevamo bisogno, e quindi era meglio non perdere tempo a cercare di farla funzionare in quella prima sessione. Per noi era importante cercare di scendere in pista con la vettura che volevamo utilizzare per il resto del weekend, dato che l'intenzione era comunque quella di provarla solo per un periodo di tempo molto, molto breve”, ha aggiunto Houldey.

La versione standard dell'ala Foto di: Getty Images

"In realtà, la cosa migliore per noi era concentrarci sulla vettura e su questo weekend piuttosto che sul lavoro di sviluppo; riporteremo quell'ala in pista quando avremo capito qualcosa in più e ci sentiremo sicuri del progetto”.

Una scelta comprensibile, anche perché sostituire l’ala posteriore avrebbe richiesto tempo e la McLaren ne aveva già perso a inizio sessione con Norris, oltre alle difficoltà incontrate da Piastri in FP1. Insistere con il piano, anche solo per qualche giro di raccolta dati come aveva fatto la Ferrari nei test in Bahrain, avrebbe rischiato di aggiungere un’ulteriore complicazione al weekend.

Allo stesso tempo è molto probabile che l’ala non venga utilizzata nemmeno la prossima settimana, perché in Gran Bretagna è previsto il format sprint, che offre una sola sessione di prove libere. In un contesto così ristretto, a meno di un test rapidissimo per valutare il potenziale in vista del GP del Belgio, è difficile immaginare che la squadra decida di inserirla nel programma, preferendo concentrarsi esclusivamente sul weekend.

Prima dell’inizio della stagione 2026, il chief technical officer della McLaren, Rob Marshall, aveva spiegato che la squadra avrebbe dedicato le prime gare allo studio del comportamento della MCL40 e all’osservazione delle innovazioni introdotte dagli altri team, prima di definire un percorso di sviluppo definitivo. Durante le interviste concesse nella pausa forzata dovuta alla cancellazione del GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita, la scuderia di Woking aveva anche sottolineato di considerare particolarmente interessante l’ala ribaltabile sviluppata dalla Ferrari.