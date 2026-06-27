Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Libere 3

Formula 1
Austria
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Libere 3

MotoGP | Martin firma la sua prima pole con l'Aprilia ad Assen nel clamoroso poker delle RS-GP

MotoGP
Olanda
MotoGP | Martin firma la sua prima pole con l'Aprilia ad Assen nel clamoroso poker delle RS-GP

F1 | Ferrari laboratorio: quanti cavalli libera il motore 067/6 senza il sistema FTM?

Formula 1
Austria
F1 | Ferrari laboratorio: quanti cavalli libera il motore 067/6 senza il sistema FTM?

F1 | McLaren rimanda il debutto dell'ala ribaltabile: non ha funzionato come previsto nelle verifiche

Formula 1
Austria
F1 | McLaren rimanda il debutto dell'ala ribaltabile: non ha funzionato come previsto nelle verifiche

MotoGP | Acosta: "Ho chiuso 3°, ma con questa moto non sono nemmeno in grado di lottare per la Top 5"

MotoGP
Olanda
MotoGP | Acosta: "Ho chiuso 3°, ma con questa moto non sono nemmeno in grado di lottare per la Top 5"

MotoGP | Luca Marini sta negoziando il suo arrivo in KTM Tech3 nel 2027

MotoGP
Olanda
MotoGP | Luca Marini sta negoziando il suo arrivo in KTM Tech3 nel 2027

MotoGP | Aldeguer si è fratturato la vertebra T7: weekend di Assen finito per il pilota di Gresini

MotoGP
Olanda
MotoGP | Aldeguer si è fratturato la vertebra T7: weekend di Assen finito per il pilota di Gresini

F1 | Tra 8 cilindri atmosferico e turbo: ecco perché il motore del 2031 è ancora un rebus

Formula 1
Austria
F1 | Tra 8 cilindri atmosferico e turbo: ecco perché il motore del 2031 è ancora un rebus
Ultime notizie
Formula 1 Austria

F1 | McLaren rimanda il debutto dell'ala ribaltabile: non ha funzionato come previsto nelle verifiche

Il team di Woking ha rinviato il debutto della nuova ala posteriore ribaltabile. Durante i controlli finali al Red Bull Ring, i tecnici hanno riscontrato delle anomalie su quello che era un prototipo sperimentale da usare solo per pochi giri in FP1 per la raccolta dati. Per non perdere troppo tempo, McLaren ha giustamente scelto di rinviare il test.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Dettaglio tecnico McLaren MCL40

Dettaglio tecnico McLaren MCL40

Foto di: AG Photo

C’era grande attesa attorno all’ala posteriore sperimentale che McLaren avrebbe dovuto provare nelle libere in Austria. Si trattava della soluzione sviluppata a Woking, basata sullo stesso concetto dell’ala ribaltabile già vista sulle vetture Ferrari e Red Bull. Tuttavia, nonostante i piani iniziali, questa nuova ala non ha fatto il proprio debutto e, solo per il momento, è stata messa da parte in attesa di ulteriori prove.

McLaren aveva chiarito fin dall’inizio che si trattava di un elemento sperimentale, quindi non sorprende che siano emersi problemi ancora prima di scendere in pista, una situazione che può verificarsi in questi casi. Durante le verifiche effettuate nei box, i tecnici hanno riscontrato che il funzionamento dell’ala non fosse ancora ottimale e hanno scelto di rinviare la prova.

"Nelle ultime settimane abbiamo fatto un grande lavoro in fabbrica, cercando semplicemente di portare qualcosa a questo evento, perché sapevamo che sarebbe stata una buona opportunità per testare l'ala", ha dichiarato il direttore tecnico della McLaren Neil Houldey.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Negli ultimi giorni c'è stato molto lavoro in laboratorio e sapevamo che, una volta arrivati qui, avremmo avuto ancora un po' di lavoro di approvazione da fare. Quando l'abbiamo montata e abbiamo effettuato la verifica finale, non ci siamo sentiti abbastanza sicuri da farla debuttare nella prima sessione. Quindi, la rispediamo indietro e abbiamo ancora un po' di lavoro da fare prima di riportarla in pista”.

Sia Ferrari sia Red Bull hanno già mostrato quanto sia complesso far funzionare un’ala ribaltabile, perché i meccanismi interni necessari a consentire la rotazione sono ingegnosi ma anche molto difficili da progettare e rendere affidabili. In questo contesto, la soluzione portata da McLaren e intravista ieri nel box sembra avvicinarsi alla filosofia Red Bull, almeno per quanto riguarda l’architettura del sistema.

A differenza della soluzione Ferrari, che ha spostato il comando all’interno degli endplate, McLaren e Red Bull hanno mantenuto un attuatore centrale. Questo implica che il flap debba sollevarsi al di sopra dell’attuatore ruotando da dietro. Di conseguenza, è probabile che anche la versione McLaren adotti un sistema laterale articolato, simile a quello della RB22, con più elementi dedicati a sollevare la parte più esterna del flap e a garantire la corretta rotazione dell’ala.

“Non voglio entrare nei dettagli tecnici, ma ci siamo resi conto, una volta azionata, che in realtà non faceva ciò di cui avevamo bisogno, e quindi era meglio non perdere tempo a cercare di farla funzionare in quella prima sessione. Per noi era importante cercare di scendere in pista con la vettura che volevamo utilizzare per il resto del weekend, dato che l'intenzione era comunque quella di provarla solo per un periodo di tempo molto, molto breve”, ha aggiunto Houldey.

La versione standard dell'ala

La versione standard dell'ala

Foto di: Getty Images

"In realtà, la cosa migliore per noi era concentrarci sulla vettura e su questo weekend piuttosto che sul lavoro di sviluppo; riporteremo quell'ala in pista quando avremo capito qualcosa in più e ci sentiremo sicuri del progetto”.

Una scelta comprensibile, anche perché sostituire l’ala posteriore avrebbe richiesto tempo e la McLaren ne aveva già perso a inizio sessione con Norris, oltre alle difficoltà incontrate da Piastri in FP1. Insistere con il piano, anche solo per qualche giro di raccolta dati come aveva fatto la Ferrari nei test in Bahrain, avrebbe rischiato di aggiungere un’ulteriore complicazione al weekend.

Allo stesso tempo è molto probabile che l’ala non venga utilizzata nemmeno la prossima settimana, perché in Gran Bretagna è previsto il format sprint, che offre una sola sessione di prove libere. In un contesto così ristretto, a meno di un test rapidissimo per valutare il potenziale in vista del GP del Belgio, è difficile immaginare che la squadra decida di inserirla nel programma, preferendo concentrarsi esclusivamente sul weekend.

Prima dell’inizio della stagione 2026, il chief technical officer della McLaren, Rob Marshall, aveva spiegato che la squadra avrebbe dedicato le prime gare allo studio del comportamento della MCL40 e all’osservazione delle innovazioni introdotte dagli altri team, prima di definire un percorso di sviluppo definitivo. Durante le interviste concesse nella pausa forzata dovuta alla cancellazione del GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita, la scuderia di Woking aveva anche sottolineato di considerare particolarmente interessante l’ala ribaltabile sviluppata dalla Ferrari.

Leggi anche:

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Tra 8 cilindri atmosferico e turbo: ecco perché il motore del 2031 è ancora un rebus
Prossimo Articolo F1 | Ferrari laboratorio: quanti cavalli libera il motore 067/6 senza il sistema FTM?

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Leclerc: "Ci manca grip e scivoliamo dappertutto. Al momento non sono fiducioso, ma mai dire mai"

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Leclerc: "Ci manca grip e scivoliamo dappertutto. Al momento non sono fiducioso, ma mai dire mai"

F1 | Vasseur: "Le condizioni estreme non ci aiutano, ma siamo molto lontani dal nostro potenziale"

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Vasseur: "Le condizioni estreme non ci aiutano, ma siamo molto lontani dal nostro potenziale"

F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | La FIA vieta l'FTM ideato dalla Ferrari: stop all'ala dietro lo scarico dal 2027
More from
McLaren

F1 | McLaren MCL40: in Austria viene provata nelle libere un'ala posteriore sperimentale

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | McLaren MCL40: in Austria viene provata nelle libere un'ala posteriore sperimentale

F1 | McLaren: il mosaico del team di Woking è più complesso di quanto mostri la classifica

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | McLaren: il mosaico del team di Woking è più complesso di quanto mostri la classifica

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Libere 3

Formula 1
Austria
LIVE Formula 1 | Gran Premio d'Austria, Libere 3

MotoGP | Martin firma la sua prima pole con l'Aprilia ad Assen nel clamoroso poker delle RS-GP

MotoGP
Olanda
MotoGP | Martin firma la sua prima pole con l'Aprilia ad Assen nel clamoroso poker delle RS-GP

F1 | Ferrari laboratorio: quanti cavalli libera il motore 067/6 senza il sistema FTM?

Formula 1
Austria
F1 | Ferrari laboratorio: quanti cavalli libera il motore 067/6 senza il sistema FTM?

F1 | McLaren rimanda il debutto dell'ala ribaltabile: non ha funzionato come previsto nelle verifiche

Formula 1
Austria
F1 | McLaren rimanda il debutto dell'ala ribaltabile: non ha funzionato come previsto nelle verifiche