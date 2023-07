F1 | McLaren: richiesta di revisione sulla penalità di Norris in Canada

La McLaren ha presentato una richiesta di "diritto di revisione" per la penalità di cinque secondi inflitta a Lando Norris durante il Gran Premio del Canada.

Norris è sceso dal nono posto al 13°, quindi fuori dai punti, a Montreal dopo aver ricevuto una sanzione per quello che la FIA ha ritenuto un comportamento antisportivo.

La sanzione è stata comminata in relazione a quello che la FIA ha ritenuto essere un tentativo deliberato, durante un periodo di safety car, di trattenere gli avversari e di creare un cuscinetto tra lui e il compagno di squadra Oscar Piastri, che lo precedeva in pista, in modo da non perdere tempo durante una doppia sosta.

La decisione della FIA ha lasciato insoddisfatti sia Norris che la McLaren, che hanno ritenuto di aver stabilito un nuovo precedente per questo comportamento durante le gare.

In seguito alle discussioni in corso tra la squadra e la FIA, la McLaren ha deciso di approfondire la questione e di chiedere all'organo di governo di esaminare nuovamente la situazione.

In una dichiarazione rilasciata venerdì sera, la McLaren ha affermato di aver accolto con favore il lavoro svolto dalla FIA, ma di non essere soddisfatta della decisione presa nei confronti di Norris. Per questo motivo ha presentato una richiesta di riesame della questione.

"Siamo molto favorevoli alla FIA e ai Commissari Sportivi e ci fidiamo di loro mentre svolgono un lavoro difficile", ha dichiarato la McLaren.

"Ci rendiamo conto che i commissari sportivi devono prendere decisioni in tempi brevi, analizzando scenari complessi e spesso con informazioni parziali e molteplici elementi da considerare".

"In Canada siamo rimasti sorpresi dalla penalizzazione ed incerti sulle motivazioni alla base della decisione. Abbiamo parlato con i commissari sportivi subito dopo la gara per capire le ragioni della penalità".

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

"Il quadro normativo della FIA dispone di strumenti e processi che consentono a loro ed allo sport di gestire la complessità operativa della Formula 1, soprattutto per le decisioni che devono essere prese durante la gara".

"Il 'diritto di revisione' è uno di questi processi che dimostra la forza dell'istituzione nel consentire la revisione delle decisioni, se ciò è nell'interesse dello sport, e questo è un aspetto che la McLaren abbraccia e sostiene pienamente".

"Data questa disposizione, il team ha preso in considerazione la spiegazione iniziale e ha deciso di rivedere il caso con calma e ponderazione, eseguendo una due diligence completa, che ha incluso l'esame dei precedenti. Dopo questo attento ed approfondito esame, riteniamo che esistano prove sufficienti per presentare un 'diritto di revisione' alla FIA, cosa che abbiamo fatto".

"Ora continueremo a lavorare a stretto contatto con la FIA, nello stesso modo costruttivo e collaborativo in cui facciamo di solito, e accetteremo l'esito delle loro deliberazioni e della loro decisione".

Affinché la richiesta di revisione venga accettata, le squadre devono fornire un nuovo elemento che non era a disposizione della FIA al momento della decisione.

Il Codice Sportivo Internazionale della FIA stabilisce che se: "si scopre un nuovo elemento significativo e rilevante che non era disponibile alle parti che chiedono il riesame al momento della decisione in questione, i commissari sportivi che hanno emesso una decisione o, in mancanza, quelli designati dalla FIA, possono decidere di riesaminare la loro decisione a seguito di una richiesta di riesame".

Nella mattinata di oggi è arrivata la conferma che la richiesta è stata accolta e che quindi la squadra di Woking avrà diritto ad un'udienza domani mattina, alle ore 9:30. La prima parte di questa servirà appunto a stabilire se la McLaren avrà portato nuovi elementi a supporto della sua tesi. Se dovesse essere riconosciuto questo scenario, sarà fissata una seconda udienza.