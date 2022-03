F1 | McLaren: Ricciardo influenzato, gira solo Norris

Carica lettore audio

La McLaren proseguirà il suo programma di test in Bahrain con Lando Norris. Nella giornata di ieri era prevista l’alternanza in pista con Daniel Ricciardo, ma l’australiano (che avrebbe dovuto girare nel turno del mattino) è stato impossibilitato a scendere in pista a causa di un’influenza.

“Daniel si sta riposando in Hotel – ha commentato ieri Norris – speriamo che riesca a recuperare in vista della giornata di domani”.

Ad un’ora dal semaforo verde che darà inizio alle otto ore di prove in programma oggi, la McLaren ha confermato che Ricciardo non riuscirà ad essere in pista, lasciando a Norris il compito di portare avanti il programma di lavoro.

“Lando proseguirà l’attività programmata dalla squadra scendendo in pista con la MCL36 – ha spiegato la squadra – Daniel ha iniziato a sentirsi poco bene ieri mattina e, pur confermando segni di miglioramento, sarà monitorato dallo staff medico del team prima di riprendere a guidare”.

Ricciardo è stato sottoposto a diversi test covid-19, risultando sempre negativo.

Per Norris sarà una giornata intensa, visto che ieri non è riuscito a percorrere più di 50 giri a causa di persistenti problemi ai freni legati a un surriscaldamento dell’impianto. La squadra proverà oggi a recuperare parte del lavoro perso ieri.