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Formula 1 Stati Uniti

F1 | McLaren, quarta fila ad Austin. Norris: "La macchina più difficile che abbia mai guidato"

Piastri settimo, Norris ottavo: la McLaren continua a faticare nel confronto con le squadre di vertice. Il potenziale della MCL40 resta difficile da sfruttare e Stella spiega perché: “Non conta quanto potenziale hai, ma quanto riesci a esprimerne con costanza”.

Roberto Chinchero

Modificato: 25 ott 2026, 10:30

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Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La quarta fila conquistata nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti conferma il momento complicato della McLaren. Oscar Piastri ha concluso la sessione in settima posizione, precedendo Lando Norris, ottavo, in un sabato che ha lasciato entrambi i piloti lontani dalle aspettative. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in una fase della stagione nella quale la squadra di Woking sta faticando a tenere il passo degli avversari diretti.

Il dato più interessante emerso al termine delle qualifiche di Austin è però la distanza tra il potenziale della MCL40 e quanto i piloti riescono effettivamente a sfruttare. Una differenza che sta diventando il tema centrale delle analisi tecniche della McLaren e che Andrea Stella ha affrontato con particolare attenzione, cercando di distinguere le difficoltà specifiche della monoposto da quelle che accomunano tutte le vetture realizzate secondo il regolamento 2026.

“Se prendessimo i migliori settori e li mettessimo insieme, potremmo dire di essere competitivi – ha spiegato il team principal – ma quest'anno sfruttare realmente il potenziale di una monoposto è molto difficile. Non dobbiamo concentrarci troppo sul potenziale teorico, quanto su ciò che siamo in grado di esprimere con continuità”.

È una distinzione fondamentale. La McLaren riesce ancora a mostrare una buona velocità in determinati tratti del circuito, ma fatica a mantenere lo stesso livello di prestazione nell'arco di un giro completo. Un comportamento che rende particolarmente complicata la qualifica, quando è necessario mettere insieme tutti i settori senza errori.

Norris: "Migliori tre curve e le altre diventano un incubo"

Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lando Norris non ha nascosto la propria frustrazione, arrivando a definire la MCL40 la monoposto più difficile che abbia mai guidato. Una valutazione accompagnata, però, dalla convinzione che la velocità necessaria per ottenere un risultato ben diverso fosse effettivamente disponibile.

“La macchina oggi era molto veloce, ma incredibilmente difficile da guidare. Probabilmente la più difficile che abbia mai avuto in tutta la mia vita. Era abbastanza competitiva per ottenere il secondo posto, quindi avrei dovuto essere secondo e invece sono ottavo. Evidentemente oggi ho fatto un pessimo lavoro”.

Il britannico ha spiegato come il problema non sia soltanto trovare il giusto bilanciamento, ma riuscire a mantenerlo nelle diverse condizioni che si incontrano durante un giro. Una difficoltà che sembra amplificarsi quando si cerca di avvicinarsi al limite assoluto.

“Continuiamo a migliorare la macchina e a portare aggiornamenti, ma è una situazione che non riusciamo ancora a risolvere completamente. Migliori in tre curve e improvvisamente le altre tre diventano un incubo. In questo momento è impossibile ottenere quel giro perfetto che

vorrei. È frustrante, perché voglio lottare per la pole position e invece devo convincermi ad accontentarmi di un piazzamento lontano dai primi. E non voglio farlo".

A complicare ulteriormente la sessione è intervenuto il vento, particolarmente intenso e variabile. Norris ha raccontato di aver incontrato condizioni molto difficili nel primo tentativo della Q3, quando una raffica lo ha portato a bloccare le ruote nonostante avesse anticipato la frenata. Nel secondo tentativo, invece, il suo tempo è stato cancellato per il mancato rispetto dei track limits.

Stella: "Il problema riguarda anche il regolamento 2026"

Andrea Stella, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Andrea Stella ha invitato a non attribuire automaticamente queste difficoltà a un difetto progettuale della McLaren. Secondo il team principal, una parte importante del problema nasce dalle caratteristiche aerodinamiche introdotte con il nuovo regolamento tecnico.

“Nel 2026 c'è una tendenza comune: le macchine sono difficili da guidare per tutti. Lo abbiamo visto anche nella Q3, quando nel secondo tentativo pochi piloti sono riusciti a migliorare. Le due Red Bull hanno avuto i tempi cancellati, così come Lando. Credo che alcune caratteristiche del regolamento rendano difficile sfruttare le monoposto per tutte le squadre".

Stella ha sottolineato come le norme aerodinamiche siano state concepite anche per favorire la possibilità di seguire un'altra vettura e agevolare i sorpassi, obiettivi che hanno imposto vincoli progettuali non necessariamente favorevoli alla stabilità del carico aerodinamico.

“Potrebbero esserci anche caratteristiche specifiche della McLaren, ma al momento non è chiaro. In ogni caso, non credo che questo cambi la nostra direzione di sviluppo, che resta fondamentalmente quella di aggiungere quanto più carico aerodinamico possibile. Sappiamo che da questo punto di vista esiste ancora molto potenziale”. Il team principal ha anche escluso che la scelta di adottare un passo relativamente corto sia all'origine delle difficoltà incontrate dai piloti.

La corsa agli aggiornamenti e la stagione del "ping-pong"

Il risultato di Austin assume un significato particolare anche alla luce del programma di sviluppo della McLaren. Gli aggiornamenti introdotti a Baku non erano destinati a garantire un grande guadagno immediato sul tempo sul giro, ma rappresentavano la base per ulteriori evoluzioni. Alcune sono arrivate proprio ad Austin, tra cui le modifiche ai condotti dei freni anteriori e posteriori, mentre altre sono previste nei prossimi Gran Premi.

Stella ha difeso il lavoro svolto dalla squadra, ricordando che la competitività deve essere valutata sempre in termini relativi. “Abbiamo migliorato la macchina a Baku e l'abbiamo migliorata anche qui. Guardando la griglia si vede una quarta fila, ma considerando anche il giro cancellato il distacco sarebbe stato di tre decimi. E senza gli aggiornamenti sarebbe stato maggiore”.

Il problema è che anche gli avversari continuano a progredire. Ferrari ha introdotto novità ad Austin, Red Bull ha beneficiato di aggiornamenti particolarmente efficaci nelle gare precedenti e Mercedes sta iniziando a raccogliere i risultati del proprio nuovo pacchetto.

“Internamente la chiamiamo la stagione del ping-pong – ha raccontato Stella – perché chi introduce aggiornamenti riesce a guadagnare terreno, ma anche facendo un buon lavoro non è detto che si riesca a stabilirsi davanti a tutti. Non credo che la Formula 1 sia mai stata così competitiva, con un ritmo di sviluppo tanto elevato”.

Una situazione che rende difficile consolidare i rapporti di forza. Il riferimento ai tre decimi che separano le squadre di vertice evidenzia quanto poco basti per passare dalla lotta per la pole position alla quarta fila.

"Per la McLaren arriveranno altre novità. Speriamo siano sufficienti per colmare il distacco e tornare a lottare per la prima fila, anziché per la terza o la quarta".

Piastri: "Provate diverse soluzioni, ma non hanno funzionato"

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Anche Oscar Piastri ha confermato le difficoltà incontrate durante il weekend. L'australiano ha ottenuto il miglior risultato tra i due piloti McLaren, ma senza nascondere la delusione.

“Volevamo decisamente di più. Nel complesso è stato un weekend difficile. La macchina ha il potenziale per essere veloce, ma è complicata da guidare e non abbiamo avuto il passo necessario. Abbiamo provato diverse soluzioni durante le prove libere e le qualifiche, senza aspettarci miracoli, ma non hanno prodotto i risultati che volevamo".

La prospettiva della gara offre comunque qualche motivo di ottimismo. Piastri ritiene che una buona partenza possa consentirgli di guadagnare posizioni e, soprattutto, di difenderle grazie alla velocità disponibile sulla MCL40. Norris condivide questa valutazione, pur riconoscendo le difficoltà della vettura nel terzo settore, dove le curve lente continuano a rappresentare uno dei punti deboli più evidenti.

Stella guarda anche alle variabili strategiche. La diversa disponibilità delle mescole potrebbe aprire scenari meno prevedibili rispetto allo scorso anno, mentre l'elevato numero di infrazioni dei track limits registrate nelle prove libere e in qualifica suggerisce che anche le penalità potrebbero avere un ruolo importante.

La McLaren si prepara così a una gara in cui sarà necessario recuperare terreno, ma soprattutto trovare una risposta a un interrogativo che accompagna la squadra ormai da diverse settimane. La velocità teorica della monoposto non sembra essere scomparsa, ma trasformarla in risultati concreti è diventato sempre più complicato.

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