F1 | McLaren punta a "monetizzare" il vantaggio sui limiti ai test aero

La McLaren è pronta a "monetizzare" i test aerodinamici risparmiati nella prima parte della stagione di Formula 1, dopo aver apportato relativamente pochi aggiornamenti nelle prime 14 gare.

Il regolamento sui test aerodinamici (ATR) della F1 contemporanea limita la quantità di tempo in galleria del vento e di risorse per la fluidodinamica computazionale (CFD) che possono essere utilizzate. Questi vengono assegnati in base alla posizione nel campionato costruttori nel 2023 per la prima metà dell'anno e poi vengono modificati per adattarsi ai piazzamenti del 2024 dopo il 30 giugno.

La McLaren ha introdotto un pacchetto importante a Miami, ma da allora ha portato solo aggiornamenti specifici per il circuito ed upgrade minori nelle gare successive.

Ciò suggerisce che il team ha tenuto in sospeso gli sviluppi per introdurli dopo la pausa estiva, ottenendo un vantaggio in termini di ATR per la seconda metà dell'anno rispetto ad altri team che hanno portato gli aggiornamenti con una cadenza più costante.

Poiché gli aggiornamenti previsti per la seconda metà dell'anno sono stati in gran parte concepiti nella prima metà dell'anno, questo dà alla McLaren più tempo non solo per finalizzare il programma di aggiornamenti per il 2024, ma anche per dedicarsi alla vettura del 2025.

A parte le ali posteriori da alto carico sviluppate dal team per Imola e Monaco, e quelle a basso carico per Silverstone e Spa, l'unico aggiornamento a lungo termine dopo Miami è stata una nuova ala anteriore.

"In effetti, la Red Bull ha portato in pista più sviluppi finora, in termini di parti fisiche consegnate, se si guarda alla presentazione, di quanto abbiamo fatto noi", ha detto il team principal Andrea Stella.

"Ma sicuramente posso parlare a nome della McLaren. Sembra che ora siamo in condizione di sfruttare sul campo parte dello sviluppo che abbiamo accumulato. Mi aspetto che per la seconda parte della stagione avremo delle parti nuove in più occasioni".

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Essendo terza in campionato al termine del Gran Premio d'Austria - disputato proprio il 30 giugno, prima della modifica dell'assegnazione dell'ATR - la McLaren ha a disposizione 256 run in galleria del vento da utilizzare in ciascuno dei periodi di test aerodinamici (ATP) di due mesi, 64 ore in galleria del vento con una velocità superiore a 15 m/s, 320 ore di tempo di occupazione della galleria del vento e 1600 nuove geometrie da utilizzare nelle simulazioni CFD.

Si tratta di una riduzione rispetto alla prima metà dell'anno, quando la McLaren aveva un numero maggiore di ATP da utilizzare grazie al quarto posto nel campionato dello scorso anno. Ma, a titolo di confronto, la Red Bull, leader del campionato, ha 224 run in galleria del vento, 56 ore a più di 15 m/s, 280 ore di occupazione della galleria del vento e 1400 nuove geometrie per il CFD.

Stella ha convenuto che la McLaren non è stata particolarmente prolifica con il suo piano di aggiornamento nella prima parte della stagione, osservando che è stata una "sorpresa" che la squadra sia riuscita a mantenere la sua competitività.

"In un certo senso, sono sorpreso che siamo stati così competitivi, considerando che da Miami in poi non abbiamo portato in pista molte parti nuove", ha aggiunto. "Quindi significa che ovviamente l'aggiornamento di Miami è stato importante. Ci sono alcuni aggiornamenti che arriveranno nella seconda parte della stagione".

Prendendo tempo con gli aggiornamenti, la McLaren può teoricamente dedicare più tempo al loro sviluppo interno, forse limitando gli effetti deleteri associati alle novità, come hanno sperimentato Aston Martin e Racing Bulls in questa stagione.

La Racing Bulls ha scoperto che il design del suo pianale era la causa principale del suo calo di prestazioni a Barcellona, dopo aver effettuato una serie di esperimenti nelle prove durante i fine settimana dei Gran Premi d'Austria e di Gran Bretagna.