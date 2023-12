F1 | McLaren prudente: "Non vogliamo creare false aspettative"

Nel 2023 la McLaren ha registrato una notevole inversione di tendenza, dopo che una serie di aggiornamenti a metà stagione ha trasformato la MCL60 di Lando Norris e Oscar Piastri in una vettura regolarmente in grado di conquistare il podio.

La ripresa della forma, frutto di una ristrutturazione tecnica attuata dal nuovo team principal Stella, ha permesso alla squadra di Woking di superare l'Aston Martin per il quarto posto nel campionato costruttori.

La crescita è motivo di ottimismo per il 2024, anno in cui la prima vettura sarà sviluppata utilizzando la nuovissima galleria del vento della McLaren a Woking e altre strutture potenziate.

Ma Stella è cauto nel non creare aspettative elevate per il prossimo anno, perché poi "la realtà può travolgerti violentemente".

"In definitiva, in Formula 1 abbiamo il lusso di essere abbastanza quantitativi. Si vede che tipo di progressi si stanno facendo nella galleria del vento e nelle simulazioni al computer e si sa che un certo tasso di sviluppo significherà due decimi, mezzo secondo, sette decimi in più all'inizio della stagione".

"Realisticamente, sappiamo che se vogliamo mantenere la nostra competitività nella prossima annata, dobbiamo avere mezzo secondo in mano. Altrimenti, come abbiamo già visto in passato, sul finale sembra che si stia retrocedendo. È solo perché sei fermo e tutti stanno recuperando".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Andrea Stella, Team Principal, McLaren

"Quindi, prima di tutto esamineremo i dati. Li conosciamo già più o meno e non li voglio commentare. E poi, sulla base di questi, organizzeremo l'intera squadra. Non dobbiamo creare false aspettative, perché poi la realtà si presenta in modo violento e noi non vogliamo trovarci in questa posizione".

"Allo stesso tempo, non vogliamo sminuire troppo la situazione e poi scoprire che non eravamo pronti a lottare in prima linea e che non abbiamo preso buone decisioni per un motivo o per l'altro. Quindi dobbiamo attenerci ai dati, essere realistici e onesti. Questa è la nostra filosofia".

Stella allude a una piccola regressione nel ritmo gara negli ultimi eventi della stagione 2023 dopo l'ultimo importante aggiornamento a Singapore, che egli attribuisce al fatto che lo sviluppo della MCL60 è in gran parte terminato dopo Singapore, mentre altri team hanno continuato a fare piccoli passi".

"Il modo in cui strutturo la stagione è che abbiamo iniziato in modo non competitivo, abbiamo fatto un passo avanti in Austria, un altro passo avanti a Singapore. Ma c'è una fase finale della stagione in cui siamo stati costanti dal punto di vista dello sviluppo".

"Molte vetture hanno apportato aggiornamenti, alcuni dei quali hanno avuto un buon successo. Quindi, è una fase in cui non è che abbiamo peggiorato le nostre prestazioni, semplicemente alcune altre vetture hanno colmato il divario da noi o ci hanno addirittura superato".

"Sicuramente, se vogliamo godere di alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto in questa terza fase dopo Singapore, dobbiamo fare un ulteriore passo avanti per la prossima stagione".