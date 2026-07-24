F1 | McLaren promuove le novità sulla MCL40: il fondo funziona, la Macarena si vedrà solo a Monza
Norris ha chiuso le prove libere al terzo posto a mezzo secondo dalle Ferrari, ma il campione del mondo ha abortito la simulazione di qualifica per il crash di Colapinto. La monoposto papaya potrebbe essere più vicina alle rosse. Piastri è solo ottavo: ha saltato la FP1 e non aveva il pacchetto di aggiornamento che monterà domani.
Lando Norris, McLaren
Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Le due Ferrari hanno dettato il passo in entrambe le sessioni di prove libere, ma dietro alle rosse in Ungheria non ci sono le Mercedes, come era lecito aspettarsi, ma abbiamo visto spuntare la McLaren di Lando Norris, terza per quanto staccata di quasi mezzo secondo dal leader Lewis Hamilton.
Se il campione del mondo si è difeso più che egregiamente con la MCL40 rivista e corretta, il compagno di squadra, Oscar Piastri, ha faticato molto, chiudendo solo ottavo a oltre 8 decimi da Lando e a 1”3 da Lewis capolista. La McLaren non deve essere sottovalutata perché Norris ha abortito la simulazione di qualifica per l’incidente di Franco Colapinto che ha richiesto l’esposizione della bandiera rossa, ma fintanto che ha potuto spingere ha dimostrato che la monoposto papaya non era troppo lontana dalla Ferrari.
Nel team diretto da Andrea Stella guardano al proseguo del weekend in modo positivo, perché le novità portate a Budapest hanno funzionato e sono solo una parte del pacchetto che verrà completato a Zandvoort, dopo la sosta estiva.
Leonardo Fornaroli, McLaren
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
In McLaren hanno speso parole di miele per il lavoro svolto in FP1 da Leonardo Fornaroli: il piacentino, infatti, ha portato al debutto l’ala reversibile e le novità all’endplate e al fondo.
Se la Maracena di Woking è stata promossa per l’uso che ne verrà fatto a Monza, Lando Norris ha preso confidenza con il nuovo fondo e la diversa paratia laterale dell’ala standard, mentre Piastri ha girato in una configurazione senza novità...
Oscar Piastri, McLaren
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“In FP1 non ho girato perché la vettura era affidata a Fornaroli – ha ammesso Piastri – e nel pomeriggio mi sono dovuto adattare a una pista con molti bump e forte vento. È stata una giornata molto impegnativa, avendo saltato il primo turno e non avevo gli aggiornamenti che hanno funzionato bene a sentire Lando. Siamo piuttosto indietro come distacco per una pista corta come questa, ma vedremo come si comporterà la macchina domani: sono fiducioso che si possa fare bene”.
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