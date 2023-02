F1 | McLaren presenta la MCL60. Tanti spunti da RB18 e F1-75

Carica lettore audio

McLaren compie 60 anni dalla sua fondazione, avvenuta nell'ormai lontano 1963, e celebra questa ricorrenza presentando la MCL60, monoposto con cui correrà nel Mondiale 2023 di Formula 1.

La squadra di Woking ha presentato la nuova monoposto nella propria sede. il McLaren Technology Centre, in uno scenario creato per far risaltare le forme della nuova nata, ma anche per aprire il nuovo corso che presenta Oscar Piastri come nuovo pilota accanto al confermato Lando Norris, e uno nuovo team principal, Andrea Stella.

Per ciò che riguarda la grande attrazione del tardo pomeriggio inglese, ovvero la MCL60, la monoposto dimostra di aver abbandonato alcuni dei dettami tecnici adottati nel 2022 per abbracciare invece soluzioni di vetture che hanno dominato e vinto nel primo anno del ritorno dell'effetto suolo in F1.

Il primo particolare che si nota, per altro in maniera molto chiara, sono le pance molto diverse da quelle della MCL36. Queste, a partire dalla bocca d'ingresso che convoglia l'aria verso i radiatori, è di scuola Red Bull.

McLaren MCL60 Photo by: McLaren

L'andamento delle pance, molto spiovente verso il retrotreno, sfrutta la filosofia delle RB18, ma non solo. Lo svaso sulla parte superiore delle fiancate e le feritoie traggono ispirazione dalla Ferrari F1-75.

Non traggano in inganno le foto fatte in studio: queste non mostrano la notevole fossetta al centro dei longheroni, simile a quella adottata l'anno scorso dalla Red Bull sulle proprie monoposto. Queste sono visibili sulla vettura presentata ai media e ai fan al McLaren Technology Centre.

Il team di Woking ha anche fatto sapere che la MCL60 rimarrà la stessa per le prime tre gare, poi, a partire dalla quarta (Baku) arriveranno i primi aggiornamenti.

"Abbiamo identificato i difetti della monoposto della passata stagione e abbiamo lavorato duramente per eliminarli sulla monoposto di quest'anno", ha dichiarato il boss della McLaren, Zak Brown. "Penso che la maggior parte di questi sia stata corretta, ma sappiamo che ci sono ancora un paio di aree in cui dovremo migliorare".

Se dal punto di vista tecnico la MCL60 mostra di avere adottato filosofie diverse rispetto alla passata stagione, lo stesso non si può dire della livrea. La colorazione 2023 è molto simile a quella della passata stagione con l'aggiunta dell'arancione sull'ala posteriore, mentre il colore è stato tolto dall'ala anteriore.

Da notare come anche la McLaren abbia fatto affidamento al nero del carbonio in diverse zone per risparmiare qualche grammo e rispettare il limite di peso di 798 chilogrammi.

McLaren MCL60 Photo by: McLaren