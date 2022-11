F1 | McLaren: per Norris in FP1 a Interlagos è più sì che no

Carica lettore audio

Più sì che no. Lando Norris dovrebbe disputare il primo e unico turno di prove libere del GP di San Paolo e poi valutare le sue condizioni fisiche se andare in qualifica e disputare l’intero weekend di gara a Interlagos, oppure cedere il volante della MCL36 a Nyck De Vries, il terzo pilota che ieri è stato messo in pre-allarme dalla squadra di Woking.

Dall’entourage del pilota inglese filtra che la notte è stata salutare per Lando che ieri ha preferito restare in albergo per una intossicazione alimentare che gli ha procurato forte nausea, conati di vomito e anche diarrea.

Le condizioni di Norris sono in graduale miglioramento per cui è atteso che alle 16:30 ora italiana possa essere regolarmente in pista per prendere parte al delicato turno di prove libere, visto che l’appuntamento brasiliano propone la terza Sprint Race della stagione e, quindi, le qualifiche si disputano oggi a partire dalle 20:00. Siamo in attesa di una conferma ufficiale da parte del team diretto da Andreas Seidl.

Nyck de Vries nella McLaren MCL36 di Lando Norris: ieri è stato chiamato per sostituire eventualmente l'inglese Photo by: Mark Sutton

Seppur debilitato, Lando proverà a guidare la MCL36, anche se nel box ci sarà a disposizione Nyck De Vries che ieri ha fatto le prove di abitacolo per rispondere all’eventuale chiamata del team di Woking. Il frisone che quest’anno ha già guidato quattro F1 diverse (Aston Martin, Williams, Alpine e Mercedes nell’ordine) può essere considerato il titolare di Super Licenza F1 che ha condotto più monoposto diverse nell’arco di un anno.

L’olandese nei test di Abu Dhabi prenderà conoscenza con l’AlphaTauri per cui aggiungerà una quinta vettura entra la fine della stagione, toccando un record che non dovrebbe avere precedenti nella F1 recente…