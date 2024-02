F1 | McLaren parla da terza forza: "Red Bull e Ferrari molto avanti"

A fine test pre-stagionali, in tanti si chiedono quale possa essere la reale griglia prestazionale delle nuove monoposto, quella che definisce i valori in campo della prima parte della stagione di Formula 1.

L'unica certezza sembra essere la stessa degli ultimi anni: Red Bull davanti a tutti. Il resto, però, è incerto. A dare un quadro plausibile di quello che abbiamo visto nel corso dei tre giorni di test di Sakhir sono stati i piloti della McLaren.

Sia Lando Norris che Oscar Piastri hanno indicato la RB20 come la monoposto di riferimento, quella da battere. Ma c'è di più. Secondo entrambi, la McLaren sarebbe sì nelle prime posizioni, ma dietro anche alla Ferrari.

A Woking pensano di aver fatto un buon lavoro sulla realizzazione e la preparazione della MCL38, ma a Milton Keynes e a Maranello sembrano aver fatto un lavoro migliore. Questo metterebbe McLaren in lotta per il terzo posto nel Mondiale Costruttori, probabilmente insieme alla Mercedes.

"Se penso che abbiamo fatto un passo avanti? Assolutamente sì. Penso che abbiamo migliorato molte cose? Sì. Ma... Ma alla fine della giornata non si può mai sapere quale sia la nostra posizione rispetto agli altri. Penso che siamo in una buona posizione", ha dichiarato Lando Norris al termine dei test in Bahrain.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, Kevin Magnussen, Haas VF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Esteban Ocon, Alpine A524 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Alla fine della scorsa stagione avevamo una macchina decente. Penso che abbiamo fatto dei passi avanti nella giusta direzione, ma credo che siamo ancora molto indietro rispetto alla Red Bull, molto indietro rispetto alla Red Bull e molto indietro rispetto alla Ferrari. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare, ma anche molte cose che abbiamo imparato negli ultimi giorni da mettere in pratica prima della prossima settimana".

Gli ha fatto eco Oscar Piastri, anche lui impressionato dalla RB20 ma anche da alcuni sprazzi interessanti sul passo gara mostrati negli ultimi 2 giorni di prove dalla SF-24 nelle mani prima di Sainz, poi di Leclerc.

"La Red Bull è un passo avanti a tutti. Anche la Ferrari sembra forte. Non nella stessa misura, ma al momento sembra che sia in un discreto secondo posto. Quindi, abbiamo un po' di lavoro da fare. Ma non è un brutto punto di partenza. Penso che siamo da qualche parte verso le prime posizioni, nella mischia. Ma se vogliamo iniziare a lottare regolarmente per i podi e cercare di vincere le gare, dobbiamo trovare qualcosa di più".

"Penso che abbiamo chiaramente un bel po' di lavoro da fare per raggiungere la Red Bull. Anche la Ferrari sembra un passo avanti rispetto a noi. Ma credo che abbiamo una piattaforma decente. Sicuramente meglio di 12 mesi fa, ma c'è ancora un po' di lavoro da fare. Non direi che la posizione in cui ci troviamo è del tutto inaspettata".

"Eravamo ottimisti, ma anche in questo caso non sappiamo mai bene cosa hanno gli altri. Non sappiamo ancora bene cosa hanno gli altri. Quindi, vedremo. Ma credo che abbiamo una buona base su cui lavorare. E se riusciremo a fare il tipo di progressi che abbiamo fatto l'anno scorso, speriamo di poter lottare per il podio qualche volta nel corso dell'anno", ha concluso il pilota australiano.