F1 | McLaren: Palou ad Austin e O’Ward ad Abu Dhabi in FP1

La McLaren ha confermato che offrirà la possibilità di scendere in pista in una sessione FP1 ad Alex Palou e Pato O’Ward. Per il campione IndyCar 2021 la chance arriverà il prossimo fine settimana ad Austin (sulla monoposto di Daniel Ricciardo) mentre O’Ward sarà in pista nel venerdì di Abu Dhabi al posto di Lando Norris.

Le due presenze fanno parte del programma di test reso obbligatorio a partire da questa stagione dalla FIA.

“Siamo lieti di offrire ad Alex e Pato l'opportunità di prendere parte alle sessioni di prove libere con la McLaren – ha commentato il team Principal Andreas Seidl – grazie ai suoi successi ottenuti in IndyCar credo che sarà utile per la squadra avere i feedback di Alex, e allo stesso tempo sarà un’occasione in più per noi di valutare la sue capacità di pilota”.

Patricio O'Ward, McLaren MCL35M nei test di Abu Dhabi 2021 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Alex e Pato hanno impressionato con i loro recenti test completati a Barcellona e in Austria – ha proseguito Seidl - e siamo entusiasti di offrire loro la possibilità di scendere in pista con la MCL36. È una grande opportunità per mostrare le proprie abilità sul palcoscenico globale della Formula 1, ma l'obiettivo sarà aiutare la squadra a prepararsi per il weekend di gara e non sarà un test giudicato sulla base dei tempi che otterranno”.

Per Palou, fresco di rinnovo con il team Chip Ganassi Racing dopo una trattativa che mirava al trasferimento in McLaren, è un’opportunità importante dopo aver provato la strada europea per puntare alla Formula 1.

Il venticinquenne spagnolo è riuscito nel suo intento grazie all’ottimo lavoro svolto da quando ha puntato sulla serie IndyCar.

“Sono davvero entusiasta di debuttare nel contesto di un weekend di Formula 1 – ha commentato Palou – ed è anche fantastico poter guidare negli Stati Uniti davanti a fans che mi conoscono per quanto fatto in IndyCar”.

Per O’Ward la FP1 di Abu Dhabi arriverà esattamente un anno dopo aver disputato il suo primo test al volante di Formula 1 proprio sul circuito di Yas Marina.

“Non vedo l'ora di scendere in pista ad Abu Dhabi – ha dichiarato – credo di essere cresciuto come pilota e mi sono divertito molto nei test che abbiamo disputato con la monoposto dello scorso anno. Credo che sarà una grande esperienza avere la possibilità di essere in pista in un weekend di Formula 1 con la MCL36”.